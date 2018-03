Koenigsegg lanceert eigen Occasionlabel

Voor de prijsbewuste 'Egg-shopper!

We krijgen ze veel binnen: aanvragen van lezers die willen weten waar ze op moet letten bij een bepaalde occasions. De meest populaire is toch wel de Koenigsegg CCX. Omdat het best een zeldzame auto is en de techniek zich laat kenmerken als exotisch, wil je natuurlijk niet over een nacht ijs gaan. Ondanks dat het blok in de verte is gebaseerd op een Ford Racing V8, kun je niet naar de lokale Ford-dealer voor een APK’tje en een onderhoudsbeurt.

Gelukkig heeft Koenigsegg dan eindelijk een oplossing voor Autoblog-lezers die een Koenigsegg CCX (of andere gebruikte Koenigsegg) voor het huis willen parkeren. Op de Salon van Genève heeft Koenigsegg namelijk het bestaan van hun ‘Certified Legend’-programma bekend gemaakt. Ten eerste zorgt het Certified Legend programma ervoor dat je Koenigsegg helemaal in topconditie is. De auto in kwestie wordt zeer uitgebreid aan een inspectie onderworpen. Alle onderdelen die niet in nieuwstaat zijn worden vervangen. Dit wordt allemaal gedaan in de fabriek in Zweden.

Maar het wordt nog mooier. Omdat veel Koenigseggs een evolutie zijn van eerdere Koenigseggs, kun je ervoor kiezen om via het Certified Legends diverse upgrades uit te voeren. Precies, dat is exact hetzelfde als Pagani doet. Met name met de Zonda, veel ‘nieuwe’ Zonda’s zijn gewoon evoluties van oude Zonda’s, of, zoals @Jaapiyo het zou zeggen: ‘tuningwaggies’. Bij Koenigsegg kun je eigenlijk uit alles kiezen: transmissie, carbon bodywork, wielen, motor en het interieur kunnen aangepakt worden. Zodat je hem vervolgens in een loods kan zetten bij je andere supercars.