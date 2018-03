Familie Ricciardo vindt oudste flessenpost ooit

Message in a booooottttle...

Je denkt bij de titel wellicht dat het om een grapje gaat, of om de nieuwste publiciteitstunt van Red Bull. Maar niks is minder waar. Zoals gebruikelijk dekt de titel exact de inhoud van dit bericht. De familie Ricciardo was samen met een paar vrienden aan het offroaden op het strand van Wedge Island, zo’n 180 kilometer verwijderd van Daniel Ricciardo’s geboorteplaats Perth. In Nederland is zoiets uiteraard strict verboden, maar in Australië doen ze er kennelijk niet zo moeilijk over. Plots viel het oog van iemand uit het gezelschap op een fles. Niet eentje waar Fosters op stond, maar een mooie fles die op het oog uit een ver verleden leek te komen.

Tonya Illman, een boezemvriendin van mama Ricciardo, nam het kleinood mee omdat ze dacht dat ‘ie wel goed zou staan als decoratie in haar huis. Maar toen greep de neef van een vriendin van haar zoon de fles bij de hals en schudde het zand eruit. Wat schetste de verbazing: er zat een briefje in, met Duitse instructies om de fles naar het dichtstbijzijnde Duitse consulaat te brengen. De fles zou ooit de zee ingegooid zijn vanaf het Duitse schip ‘de Paula’, in de hoop om zeestromen te onderzoeken. Affengeil!

Er werden een aantal experts bijgehaald om een en ander te onderzoeken. Was het briefje echt, of een gevalletje Duitse ‘humor’? Gezien de titel van dit bericht weet je het antwoord al. In de Duitse maritieme archieven werd een bericht gevonden van de kapitein van de Paula, gedateerd 12 juni 1886, met de mededeling dat er een flesje overboord gegooid was. De datum uit dit jaar dat de eerste auto op de markt verscheen, correspondeert exact met de datum op het bericht in de fles. Daarmee is het officieel de oudste flessenpost die ooit gevonden is. Bizarrrrrrrrrr.