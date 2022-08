Kan waterstof de verbrandingsmotor redden? Porsche zoekt het uit

Porsche was al druk bezig met synthetische brandstoffen, maar ze zijn nu ook naar waterstof aan het kijken.

Het doodvonnis van de verbrandingsmotor lijkt al getekend te zijn. De eerlijkheid gebied te zeggen dat een benzine- of dieselmotor voor de reguliere automobilist ook niet zo heel veel voordelen meer biedt. Voor de liefhebber daarentegen zou het verdwijnen van de ouderwetse verbrandingsmotor een groot gemis zijn.

Gelukkig zijn er nog manieren om de verbrandingsmotor in leven te houden. Je moet er alleen even voor zorgen dat een verbrandingsmotor geen uitstoot meer heeft. Dan is het probleem eigenlijk opgelost.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er zijn gelukkig mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een motor laten lopen op synthetische brandstof, iets waar Porsche druk mee bezig is. Ook is de waterstofmotor een interessante mogelijkheid. Yamaha heeft eerder dit jaar al een waterstof-V8 gebouwd in opdracht van Toyota. Ook Ford is bezig in deze richting.

Zij zijn niet de enigen. Ook Porsche vindt het idee van een verbrandingsmotor die op waterstof kan lopen heel interessant. Ze hebben daarom onderzocht of ze een V8 op waterstof kunnen laten lopen.

Porsche heeft nog geen motor gebouwd die daadwerkelijk waterstof lust, maar ze hebben wél een simulatie gemaakt. Volgens het experiment is het mogelijk om met waterstof hetzelfde vermogen uit een V8 te krijgen als met benzine.

Uiteraard moeten er daarvoor wel wat aanpassingen worden gedaan. Vooral de turbo’s zijn een uitdaging. Een turbo moet bij een waterstofmotor namelijk veel krachtiger zijn om hetzelfde effect te bereiken. Daarvoor heeft Porsche echter verschillende oplossingen bedacht (zie boven).

De conclusie luidt in ieder geval: een schone V8 die qua prestaties niet onderdoet voor een normale V8 is gewoon mogelijk. En zo’n motor hoeft volgens Porsche niet eens duurder te zijn in serieproductie.

Nou… waar wachten ze nog op? Helaas vermeldt Porsche dat de waterstofmotor in zijn huidige vorm waarschijnlijk niet in productie gaat. Op dit moment is het ook niet nodig, want een dikke V8 op benzine mag nog gewoon. Nóg wel… Mocht dat in de nabije toekomst veranderen, dan heeft Porsche alvast een alternatief achter de hand.