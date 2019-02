Kofferset voor BMW 8 Serie duurder dan Clio

Kun je tenminste wel je gitaar meenemen.

Wie van plan is een bom cash te splashen op de nieuwe BMW 8 Serie, zal op een gegeven moment ongetwijfeld met zijn chique coupé op pad willen gaan. In een dergelijke situatie is het handig om koffers te hebben die daadwerkelijk in de auto passen. Montblanc en BMW hebben nu een gelimiteerde reeks koffers geïntroduceerd, die minstens even stijlvol als duur zijn.

De kofferset van Montblanc, die in een oplage van slechts 15 stuks geproduceerd zal worden, bestaat uit vijf verschillende tassen die ieder van hoogwaardig, geperforeerd leer zijn gemaakt. Volgens het bedrijf zijn de koffers geïnspireerd door de geest van Californië, maar worden ze met de hand gefabriceerd in Florence.

De koffers zijn verkrijgbaar in rood en zwart en worden geleverd als volgt: zij die een van de vijftien sets in handen krijgen, komen in het bezit van een gitaartas, surftas, ‘duffel bag’, een pakzak en een lederen tas. Ieder van de tassen is volgens Montblanc op maat gemaakt om in de 8 Serie (rijtest) te passen.

Het spreekt voor zich dat een dergelijke kofferset niet per se goedkoop is, maar in dit geval is de prijs bepaald niet om over naar huis te schrijven. Bij BMW Welt in München kun je de kofferset oppikken voor 14.900 euro. Voor hetzelfde geld koop je een nieuwe Renault Clio. Een boodschappenauto voor moeder de vrouw, of een bijpassende koffer voor je gitaar: keuzes, keuzes…