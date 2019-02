Koop de Fiat Multipla van Max Verstappen*

Een wonder van de weg.

Nee, natuurlijk is dit niet de auto van Max Verstappen, maar zijn rugnummer staat wel degelijk op de Multipla. Tegen de tijd dat Verstappen zijn rijbewijs ontving, had de ster van Red Bull zich alweer opgewerkt en een plek in de Formule 1 opgeëist.

Waar Verstappen zich op jonge leeftijd al bewoog in de betere Mercedes en Aston Martin, moeten anderen het met minder duur spul doen. Een auto als de Fiat Multipla wordt algemeen gezien als een van de lelijkste auto’s ooit gemaakt, praktisch is hij absoluut – als hij het doet. Gelukkig is dat bij de Multipla in kwestie het geval. En dat is maar goed ook, want hij heeft in 2017 nog meegedaan aan de Budapest Rally, waarvoor hij in een paar dagen 4.000 kilometer door Europa heeft moeten karren.

Dit is uiteraard ook de reden dat het team in bezit van de Mulitpla het markante gevaarte hem zijn ‘Red Fool’ livery heeft gegeven. Naast de door Red Bull geïnspireerde kleurstelling heeft de auto een dikke knalpijp en een spoiler die hoogstwaarschijnlijk weinig effect heeft op de wegligging.

Afgaande op het interieur kunnen we stellen dat de Mulitpla in zijn leven de nodige kilometers heeft verteerd. In werkelijkheid valt het aantal nog enigszins mee: de teller staat momenteel op 227.494 kilometer. In die tijd heeft de auto voldoende problemen gekend, maar daarmee zal je niet direct opgescheept worden. Bij de laatste APK-keuring zijn namelijk de distributieriem, multiriemen, koppeling, schokdempers en een draagarm vervangen of gerepareerd. Hoewel de verkoper aanvankelijk 1.400 euro vroeg voor zijn auto, zul je met iets meer poen op de proppen moeten komen. Het hoogste bod staat op 1.550 euro.