Volkswagen presenteert heet trio voor SEMA

Als je iets doet...

Met de SEMA-show om de hoek is het niet vreemd dat er de laatste tijd links en rechts onthullingen om onze oren vliegen. Het zijn echter niet alleen Amerikaanse autofabrikanten en tuners die alles uit de kast trekken om de hoge verwachtingen van het publiek waar te maken. Volkswagen heeft namelijk ook een drietal nieuwe bolides geprepareerd om mee te nemen naar de tuningbeurs.

Hoewel het promoten en accepteren van diversiteit vandaag de dag populairder is dan ooit, heeft de Duitse autofabrikant besloten tegen de draad in te gaan. Ieder van de drie auto’s die meegenomen wordt naar Las Vegas, is een Volkswagen Jetta. Helemaal onlogisch is dit niet. Immers, de zevende generatie van de auto is aan het begin van dit jaar onthuld in Detroit. Volkswagen wil graag weer terugkeren in de gratie van het Amerikaanse miljoenenpubliek en probeert zodoende zoveel mogelijk markten aan te spreken. Hierom hebben ze de handen ineengeslagen met een drietal tuners.

De Jetta’s zijn door drie verschillende partijen aangepakt. De eerste Jetta, een nagenoeg volledig wit exemplaar dat is verlaagd, komt van de hand van Jamie Orr. De VAG-enthousiast heeft zijn handgeschakelde “Jetta S” verlaagd met veren en dempers van KW Clubsport. De auto heeft daarnaast een widebodykit, flinke 20″ velgen en sportstoelen van Recaro. Air Design houdt zich gedeisd en slingert slechts een fiets op het dak. De bodykit op de auto van deze tuner is aanzienlijk minder heftig en ook de velgen zijn een maat kleiner. Aan de andere kant, deze tuner vergreep zich wel op fraaie wijze aan het interieur. Hier vinden we voortaan bekleding in twee fraaie kleuren. Tenslotte heeft H&R nog minder aan de auto gedaan. Zij springen er op hun beurt gelukkig weer uit dankzij de smakelijke rood-oranje tint.