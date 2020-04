Audi A6 Avant plug-in hybride is de ideale alleskunner

De Audi A6 Avant plug-in hybride is het antwoord op alle mogelijke vragen.

In de categorie ideale auto’s, is de Audi A6 Avant een sterk aanbod. Vanwege de vierwielaandrijving en de stationwagon-carroserrie is het een perfect alternatief op een SUV.

A6 Avant

Maar omdat de A6 lager en lichter is dan een SUV, heb je betere prestaties tegen een lager verbruik. Win-win, dus. Voorheen was de beste motor altijd een drieliter zescilinder diesel. Dan heb je een enorm prestatiepotentieel tot je beschikking, alsmede een flinke actieradius. We leven tegenwoordig in andere tijden, waarbij niet iedereen meer voornemens is om meer dan 100.000 euro stuk te slaan op ‘oude’ technologie.

55 TFSI e quattro aandrijflijn

Als je niet meteen over wil stappen naar een elektrische auto, had Audi al een mooie tussenstap in de vorm van de Audi A6 Limousine 55 TFSI e quattro en de Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro. Heel erg leuk, maar wat als je deze aandrijflijn wil combineren met de stationwagon carrosserievorm? Welnu: uw gebeden zijn gehoord!

A6 Avant plug-in hybride

Audi lanceert namelijk vandaag de Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro. De naam is wellicht een beetje lastig, grote kans dat iedereen het gewoon de A6 Avant plug-in hybride gaat noemen, of A6 Avant ‘PHEV’. De A6 Avant plug-in hybride heeft dezelfde aandrijflijn als de sedan. Dus een 2.0 TFSI viercilinder turbomotor met 252 pk aan vermogen en 370 Nm aan koppel. Deze is gekoppeld aan een elektromotor met 143 pk en 350 Nm.

Systeemvermogen

Nu kun je die waarden niet zomaar bij elkaar optellen. Ze worden immers bij een ander toerental behaald. Het gezamenlijk systeemvermogen is 367 pk. Het maximale systeemkoppel bedraagt 500 Nm, dat al vanaf 1.250 toeren paraat staat. De elektromotor wordt gevoed door een accupakket van 14,1 kWh. Hierdoor is het mogelijk om 51 km te rijden, puur en alleen op de elektrische motor. De topsnelheid op de elektromotor is 135 km/u.

250 km/u

Als beide motoren meedoen, is de topsnelheid begrensd op 250 km/u. Het is sowieso best een vlotte jongen, deze A6 Avant plug-in hybrid. De 0-100 km/u sprint is namelijk afgeraffeld in slechts 5,7 seconden. Daarmee doet de A6 Avant 55 TFSI e quattro niet heel erg veel onder voor de S6 Avant (met diesel) of de A6 55 TFSI met V6.

Competition

Net als de A6 Limousine en de A7 Sportback met deze aandrijflijn wordt eerst de Competition-uitvoering aangeboden in de A6 Avant plug-in hybride. Dus ook deze Avant is uitgerust met items als 19 inch wielen, optiepakket zwart (grille, lijsten en spiegels), Matrix LED-koplampen, privacy glass, sportstoelen, sportonderstel, rode remklauwen en een S-Line bumperset.

Aangename BPM

Voordelen van deze auto: je kan uitstootvrij rijden. Mede daardoor is de BPM aangenamer, evenals de motorrijtuigenbelasting (halftarief). Daarentegen heb je nog voldoende prestaties om af en toe op skivakantie naar Oostenrijk te gaan. Nadelen zijn er ook. In deze klasse heb je liever een zescilinder dan viercilinder, alhoewel de elektromotor nog stiller en soepeler is.

Kleinere bagageruimte

Het grootste nadeel is echter de bagageruimte, die is namelijk kleiner door de ruimte die de elektromotor en de bijbehorende accu’s innemen. Deze inhoud daalde van 565 naar 405 liter. met de banken neergeklapt is het verschil procentueel kleiner, maar nog altijd aanwezig: van 1.680 liter naar 1.535 liter. Laatste nadeel: de prijs. Dankzij de gunstige BPM zou je aan kunnen nemen dat de prijs erg interessant is, maar bij de A7 en A6 Limousine viel dat nogal tegen, je bent zo 80 mille kwijt, wat veel geld is voor vier cilinders.