Lease maar: Audi A7 of Mercedes CLS

Beide modellen zijn helemaal gloednieuw. Wie wint ditmaal de lease-battle?

Nog niet zo heel lang geleden hadden we deze vergelijking tussen dezelfde twee titanen. Dat waren toen de absolute uitloopmodellen. Waarschijnlijk waren ze bij Mercedes zelf ook vergeten dat ze die auto nog maakten, want enkele dagen later was het over en uit voor de Mercedes-Benz CLS. We zijn inmiddels aanbeland op de derde generatie van een ware trendsetter.

Ook voor Audi heeft dit segment geen windeieren gelegd, vandaar dat er inmiddels ook een nieuwe Audi A7 is verschenen. In de vorige vergelijking keken we naar de schrale instapversies met een viercilinder benzinemotor, de gruwel. Nu gaan we kijken naar hoe je deze auto’s écht wil hebben: met een dikke zescilinder diesel en schofterig veel koppel.

Merk: Audi Mercedes-Benz Type: A7 Sportback (B8) CLS Coupé (C267) Uitvoering: 50 TDI quattro CLS 350d 4-Matic Catalogusprijs: € 89.335 € 93.241 Fiscale prijs: € 88.040 € 91.936 Leasetarief: € 1.520 p.m. € 1.740 p.m. Vermogen: 286 pk bij 3.500 tpm 286 pk bij 3.400 tpm Koppel: 620 Nm bij 2.250 tpm 600 Nm bi 1.200 tpm Topsnelheid: 250 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,7 sec. 5,7 sec. Verbruik: 1 op 18,2 1 op 17,9 CO2 uitstoot: 142 gr/km 151 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Dit zijn hele dure auto’s. De auto’s worden gepositioneerd als een soort compact en sportief alternatief op een A8 of S-Klasse. In technisch opzicht zijn ze nauw verwant aan de E-segment aanbiedingen: de A6 en E-Klasse. In principe zijn beide auto’s redelijk goed uitgerust, maar de klanten in dit marktsegment zijn enorm veeleisend. Je kan het zo gek niet bedenken, of het is mogelijk op de deze twee vierdeurs coupé’s. Voor 57.000 euro aan opties aanvinken is geen enkel probleem.

Qua uitrusting zijn de verschillen niet heel erg groot. Op het gebied van actieve en passieve veiligheid zit alles wat zo’n beetje mogelijk is er standaard op. Toch scoort Audi zijn eerste 1-0 hier, want de A7 heeft net even wat meer aan boord dan de Benz. Een alarm, dimmende spiegels, inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren aan de achterzijde en lederen bekleding zijn standaard in de A7 en optioneel op de CLS. De Mercedes zet er elektrisch verstelbare stoelen, een knipairbag en koplampsproeiers tegenover.

Exterieur

Deze auto’s kies je vanwege hun uiterlijk. Anders kun je (veel) beter kiezen voor een Audi A6 of Mercedes-Benz E-klasse. De Audi A7 stelt ook absoluut niet teleur. Sommige redactieleden hebben voorkeur voor de vorige A7, maar er is niemand die de A7 uitgesproken lelijk vind. Het is wel een auto die je echt moet aankleden om hem goed te laten smoelen. S-Line, 21″ wielen en een lekker kleurtje doen wonderen voor de uitstraling van de auto. Ja, dat is een prijzige aangelegenheid. Maar hey, iemand kiest een Audi A7 omdat hij/zij een gave auto wenst, geen goedkope. Bij deze merken weet je dat het geld kost.

Voor de Mercedes geldt min of meer hetzelfde. De lage daklijn en ranke achterpartij geeft de auto een bijzonder aanzien. Aan de voorkant lijken de koplampen iets te klein en komt het geheel een beetje non-descript over. Een AMG-pakket biedt een oplossing voor visueel spektakel, maar het kan ook snel een ‘foute’ auto worden. Probeer daarom matgrijs of wit te vermijden, dat doet het ontwerp geen goed. Per generatie lijkt de CLS iets braver te worden qua uitstraling. Voor de buitenstaander kan het lastig zijn om te begrijpen dat zo’n CLS echt iets bijzonders is. Dat kan ook een voordeel zijn.

Interieur

Qua interieurs zit je bij Audi al jarenlang aan het goede adres. Omdat ze kiezen voor een voordelige FWD-layout hebben ze waarschijnlijk extra budget over voor het dashboard. Met de nieuwe A7 heeft Audi echt een enorme stap gezet en niet omdat de oude Audi A7 zo slecht was. Qua infotainment en schermen staat Audi nu duidelijk bovenaan. De helderheid, de scherpte, de intuïtieve bediening, de haptische feedback: het draagt bij aan de feestvreugde aan boord. Verder is de A7 keurig afgewerkt en is alles opgetrokken uit eerste klas materialen. Twee nadelen: het design kan voor sommigen té clean zijn. Ook is de ruimte achterin niet denderend. Met name de hoofdruimte valt tegen. Nu hoor ik je zeggen: dat heb je met dit soort auto’s. Toch is het opmerkelijk dat je in een twee ton zware auto van 5 meter lang niet fatsoenlijk achterin kunt zitten.

De Mercedes-Benz CLS is achterin ook niet de ruimste. Het is een nadeel van dit type auto. Over een ‘te clean’ interieur hoef je je in de CLS geen zorgen te maken. Integendeel, de stijl is zeer barok te noemen. Wees overigens bijzonder zorgvuldig met hoe je je CLS samenstelt, want voor je het weet is het meer burlesque. In ouderwets Nederlands, met dat rode leer en alle lampjes is het net even teveel een pooierbak. Wel heb je het gevoel dat je in iets bijzonders zit, meer dan in de Audi. Ook hier zien we grote schermen, die net niet het niveau van de Audi halen. Qua bediening is het echter eveneens uit de kunst.

Rijden

De motorspecificaties van de Audi en Mercedes zitten belachelijk dicht op elkaar, zoals je kunt zien in de tabel. Ze geven elkaar geen duimbreed toe. De 3.0 V6 TDI van Audi is een absolute heerlijkheid. Bizar krachtig, zo smeuïg als een pot Calvé pindakaas en relatief zuinig. De wegligging is typisch Audi. De A7 ligt als een blok op de weg, een echte Autobahnstormer. Wel is het zaak het goede onderstel uit te kiezen dat het beste bij je smaak past: er zijn namelijk vier (!) opties mogelijk. De besturing is typisch Audi: behoorlijk direct en behoorlijk gevoelloos. Klik verder voor onze rijtest met de nieuwe Audi A7.

Eindelijk kan de CLS nu wat punten terugpakken, want de CLS rijdt namelijk geweldig. Net als vele andere auto’s is het mogelijk om te kiezen tussen een comfort- en sportstand. Meestal is het verschil lastig op te merken, de boel wat zwaarder en harder: that’s it. Maar nee, niet in de CLS. In standje comfort is het een heerlijk relaxte auto. Kies je voor sport, dan voelt de auto echt daadwerkelijk sportiever, zelfs iets kleiner, aan. Dat is echt heel erg knap. De motor is een heerlijkheid, de zes-in-lijn is net even wat soepeler dan de V6 van Audi. Nog een verschil is de layout: de Mercedes heeft zijn zes-in-lijn achter de vooras en is in basis achterwielaangedreven. De Audi heeft zijn V6 voor de vooras hangen. Uiteraard is er ook een rijtest met de Mercedes-Benz CLS.

Conclusie

We maken graag grapjes over hoe behoudend Audi en Mercedes-Benz te werk gaan. Alles lijkt op elkaar en er is geen vooruitgang. Dat is dus een foute aanname. Welke van deze twee wint het vergelijk? Dat is een beetje lastig om te zeggen. Voor een groot gedeelte zijn de auto’s enorm aan elkaar gewaagd. De Audi A7 is efficiënt, berekenend en koel. Echt zwakke punten kent de auto eigenlijk niet. Ondanks dat beide modellen dit jaar op de markt zijn gekomen voelt de A7 moderner aan.

De Mercedes is wat meer polariserend. Het design ligt niet bij iedereen even lekker op het netvlies en het interieur is weliswaar gezelliger dan dat van de Audi, maar ook ouderwetser en iets over the top in bepaalde kleurstellingen. De CLS is echter een uitstekend rijdende automobiel met net dat randje extra verfijning. De verschillen zijn overigens bijzonder klein. Of je nu de A7 of een CLS onder de leasebips hebt, in beide gevallen heb je te maken met een bizar goede automobiel.