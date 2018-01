Koop dan: WRC Ford Focus van Colin McRae

Waan je een racelegende in deze Ford

Colin McRae, voornamelijk bekend van de Playstation 2, was met mij achter de joystick niet zo’n goede coureur. Het schijnt dat hij zonder mijn stuurhulp echter flink snel was, in 1995 won hij zelfs het wereldkampioenschap rally met Subaru.

Eerder had je al de kans om een door McRae aangeraakte Subaru te kopen. Nu dient de kans zich aan om een andere klassieke rallyauto van Collin McRae te kopen. Op 23 februari wordt namelijk de World Rally Championship Ford Focus geveild, waarin McRae in 1999 vier rallies reed. Dit deed hij samen met bijrijder Nicky Grist. Gedurende het hele seizoen heeft de auto 11 keer gereden. Het beste resultaat van Colin McRae met de Focus was een vierde plek in Frankrijk.

1999 was het eerste jaar dat de Ford Focus werd gebruikt als rally auto. Hiermee loste hij de iconische Escort af. De enige twee rallies die McRae dat jaar wist te winnen voor Ford en het M-Sport team, waren de rallies in Portugal en Kenia. Die vierde plek die gescoord werd met dit exemplaar was de laatste van in totaal slechts drie keer dat McRae de finish haalde. Dit had te maken met het non-stop uit elkaar vallen van de Focus en de drang om te crashen van McRae zelf.

De auto wordt geveild tijdens de Silverstone Auctions‘ Race Retro Competition Car Sale. Met een dergelijke naam kan het natuurlijk niet anders dan dat er nog meer leuk spul geveild wordt. Je kunt je geld bijvoorbeeld ook kwijt aan een 1993 Group A Subaru Legacy, waarin Ari Vatanen en Richard Burns reden.

De verwachtte verkoopprijs ligt tussen de 140 en 160 duizend eurie, maar zoals we weten willen de prijzen nog wel eens flink oplopen tijdens een veiling.

Adam Rutter, een klassieker specialist bij Silverstone Auctions, benadrukt hoe bijzonder het is dat ze een rally auto van een legende als Colin McRae mogen veilen. Het is zeer zeldzaam dat een auto van dit kaliber geveild wordt. Volgens mij ruikt iemand de zoete lucht van hoog opgedreven veilingprijzen.