Motorpr0n: deze Vincent leverde een recordbedrag op

Niet alleen klassieke auto's worden duur.

Kennelijk verdient @dizono lekker nadat hij het goede schip Autoblog verlaten heeft, want vandaag werd deze Vincent Black Lightning uit 1951 door Bonhams afgehamerd op 929.000 Dollar. Dit is het hoogste bedrag dat is neergeteld voor een motor bij een veiling. Voorheen stond het record op naam van de Cyclone Board Track Racer uit 1915, die ooit toebehoorde aan Steve McQueen. Dat laatste is sowieso altijd goed voor hoge prijzen. Deze opgevoerde brommer ging weg voor 852.500 Dollar.

Één keer werd er bij een veiling al meer dan een miljoen geboden voor een motor. Dat was voor de Captain America Harley-Davidson Panhead uit de film Easy Rider. De koper bleek in dat geval echter een wanbetaler te zijn.

Maar nu is het dus de beurt aan deze Vincent Black Lightning. Het is één van de dertig Black Lightnings die ooit gemaakt zijn, dus wat dat betreft is de motor vergelijkbaar met de Ferrari 250 GTO. Mijn persoonlijke mening is dat zo’n beperkt aantal perfect is voor een hoge prijs. Als er heel veel exemplaren van een object bestaan, is het niet zeldzaam genoeg om duur te zijn. Maar als er maar één object van bestaat, hoe bepaal je dan de prijs? Juist als er weinig maar wel meerdere exemplaren van een object bestaan, ontstaan er vaak hogere prijzen. Denk aan de genoemde 250 GTO’s of bijvoorbeeld Fabergé eieren. Kopers van dergelijke items horen automatisch bij een ‘select clubje’ en velen worden warm van dat soort dingen.

Neemt natuurlijk niet weg dat zo’n verzamelaarsobject wel iets speciaals moet zijn om in de eerste plaats begeerd te worden door een grote schare fans. En speciaal is deze zwarte bliksem zeker. De motor werd nieuw verkocht in Australië door Tony McAlpine. Zoals men pleegt te doen, moest het snelheidsmonster zich al snel bewijzen in een race tegen een andere snelle motor. Bij een dragrace diende een andere Vincent met de bijnaam Gunga Din als competitie. De Black Lightning verpletterde echter zijn familielid en bereikte naar verluidt een snelheid van 130 mijl per uur in de derde versnelling.

Later werd de motor gekocht door de Australische raceheld Jack Ehret, die er menig race mee op zijn naam schreef. Zodoende heeft deze Black Lightning een goed gedocumenteerde historie, wat deels de waarde verklaart. Vind jij als verstokte autoliefhebber dit ook wel een tof ding, of heb je liever een Hayabusa?