Koop de 500 E van Mr. Bean met 310.000 km op de klok

Het is snelle Mercedes dag. We begonnen de dag met de onthulling van de Mercedes-AMG CLA 35 4-Matic. De tweede snelle sedan die je binnenkort kunt kopen is deze Mercedes-Benz 500 E van de W124-generatie. Zoals al in de titel wordt verklapt is deze auto eigendom geweest van fulltime petrolhead Rowan Atkinson.

De komische Brit kocht de auto nieuw in 1991. Vervolgens bleef de auto 23 jaar in zijn bezit. De tweede eigenaar heeft er vier jaar van genoten en vond het tijd om de auto door te verkopen. Er zijn een paar dingen heel erg bijzonder aan de 500 E. Zo is de auto niet door AMG ontwikkeld, maar mochten de heren van Porsche dat doen. Sterker nog, de auto werd door Porsche in elkaar gezet in de fabriek in Zuffenhausen. Dat was niet zozeer omdat Porsche er zo goed in was (de productie van een enkel exemplaar duurde 18 dagen!). Hun modelgamma (968, 928, 964) begon inmiddels hoogbejaard te worden met logischerwijs lage verkoopcijfers. Ze hadden dus alle tijd en ruimte om een dergelijke auto te bouwen.

Mede dankzij de 500 E had Porsche weer eventjes iets te doen. Wat ook erg leuk is, is het veelgehoorde feit dat de auto eruit ziet als een 200 Diesel. Dat is overigens niet helemaal waar. De voorbumper is overduidelijk een stuk breder en dieper, er zitten veel bredere banden op en de wielkasten zijn flink uitgeklopt. De Mercedes-Benz 500 E staat bekend als een onverwoestbare en zeer betrouwbare auto, alhoewel onze kersverse hoofdredacteur en @Wouter het onderhouden van een 500 E ervoeren als ‘dweilen met de kraan open.’

Dit specifieke exemplaar ziet er zeer gaaf uit. Het is een pre-facelift model, die eigenlijk het lekkerst oogt met die enorme vierkante koplampen en oranje knipperlichten. In het interieur zien we de kenmerkende ‘Karo’-ruitjesbekleding en een tweepersoons achterbank. Ondanks het feit dat dit een Britse auto is, staat het stuurwiel aan de linkerkant. De 500 E is enkel en alleen met het stuur aan de linkerkant gemaakt.

Er zijn slechts 29 exemplaren naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Vorig jaar werd er ook al een 500 E van Atkinson verkocht. Dat was zijn showpony met slechts 80.000 kilometer op de klok. Met dit exemplaar heeft Rowan Atkinson daadwerkelijk flink gereden: inmiddels staat er 310.000 kilometer op de klok!

