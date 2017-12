Koop de Audi A8 W12 van Louis van Gaal op Autotrack

Wie is hier nou de bondscoach?

Lowietje niet meer helaas, ander hadden we ons wellicht wel geplaatst voor het WK. Al valt dat in mijn ogen te betwijfelen. Uiteindelijk moeten de spelers het doen op het veld! De bal is rond! Elf tegen elf! Et cetera! Enfin, ik zal mijn nepsnor afzetten en ophouden met deze opzichtige sollicitatie naar de rol van de ‘nieuwe Johan Derksen’. Over auto’s praten is immers nog veel leuker dan over voetbal praten.

Zo kregen we een tip binnen over een te koop staande Audi A8 die toebehoord zou hebben aan Louis van Gaal. Weer de gouden A8 die al een keer eerder de revue passeerde? Neen, een wat ouder zwart exemplaar van de ‘D3’-generatie, inclusief een heuse W12 onder de kap.

Eerder schreven we al eens een epistel over deze aparte krachtbron die overigens al debuteerde in de ‘D2’ A8, zij het in een beperkte oplage. Ook bij de ‘D3’ was de W12 overigens niet vanaf het begin leverbaar. De topper uit de range kwam pas een jaar na de marktintroductie van het model. In het begin kreeg alleen de W12 de inmiddels fameuze singleframe grill die nu op elke Audi zit.

Velen vinden die grille wat pompeus, maar een man als Louis van Gaal heeft daar uiteraard geen last van. Bovendien komt deze auto uit 2009, het jaar dat Audi een belang nam in de voetbalclub Bayern München, waar Louis destijds nog de oefenmeester was. Alle A8-en waren toen, net als hun eigenaren al lang en breed voorzien van een grote muil. Toch betwijfelen we ten zeerste of de coach gegeven de keuze voor de bescheidener grille gegaan was. Voor zijn auto van de zaak koos hij namelijk maar meteen voor de dikste motorisering. Oh en voor zijn eigen naam op de dorpels.

Het spreekt voor zich dat de auto lekker is uitgevoerd. Van Gaal koos (hulde) voor de variant met korte wielbasis, maar los daarvan zit wel zo’n beetje alles erop en eraan. Je kent @willeme’s standpunt op dit vlak, maar toch, deze auto lijkt echt ‘alle opties’ te hebben, inclusief de dure B&O geluidsinstallatie en keramische remmen.

Dus, je bent de trainer van traditieclub Hoek in Zeeland en hebt er wel oren naar je zo nu en dan van Gaal te voelen? Dat kan voor 34.950 Euro! Voor je geld krijg je dan belachelijk veel auto, maar houdt wel een extra potje aan voor eventuele onkosten. Met een kilometerstand van 112.170 kilometer moet de dikke Duitser op zich nog wel even meekunnen, maar elk klein elektrisch motortje dat stuk gaat na de garantieperiode, kost je een weekendje echt voetbal kijken in Spanje of Engeland. Heb jij er dat voor over?

Bedankt Nassim voor de tip!