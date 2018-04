Koop de Benz met Hermès-swek van een drugsbaron

De binnenkant van deze W126 maakt elke stier helemaal gek.

De Mercedes W140 S-Klasse mag dan de officiële boeven-Benz der boeven-Benzen zijn (epische video), maar zijn voorganger kon er ook wat van. De W126 schitterde bijvoorbeeld in veelvoud in Miami Vice, niet zelden in getunede vorm. Drugsdealers hebben nou eenmaal vaak stijl, klasse en vooral geld in overvloed en zijn daardoor, samen met voetballers, de ideale slachtoffers klanten van tuners.

Nou spitste Miami Vice zich vooral toe op de drogas die Amerika overspoelden vanuit Zuid-Amerika, maar voor deze economische boom goed op gang kwam in de jaren ’80 waren er al de Fransen. Mais oui, bien sûr! Wie herinnert zich niet de film The French Connection, over de handel en wandel van de Franse drugsbaron Alain Charnier. Het is zoals met veel dingen bij die Fransen: ze komen wel op goede ideeën, maar later komen er vaak anderen die dezelfde ideeën beter en efficiënter uitvoeren.

Enfin, de W126 500 SEL die je ziet op bovenstaande foto’s behoorde ook ooit toe aan een anonieme Franse druglord. Ik weet het, je ziet de Lorinser velgen en denkt ‘man man man wat een grafbak’, maar wacht even. Dit is niet de gemiddelde vernachelde W126. De drugsbaron in kwestie liet de auto namelijk aanpassen door het Franse modehuis Hermès. Écht een trendsetter dus, want Bugatti en Hyundai zouden later hetzelfde doen.

Hermès bekleedde het hele interieur met rood zadelleer. Dus ook de hemel, het dashboard, het stuur, de versnellingspook, de raamstijlen et cetera, vrijwel alles is rood. Op verzoek van de eigenaar is ook de achterbank elektrisch verstelbaar gemaakt om een of andere reden.

De auto werd jaren geleden in beslag genomen door Franse autoriteiten en heeft een hele tijd stilgestaan. De banden komen bijvoorbeeld uit 1989. Niet per se goed voor een auto, maar de verkoper belooft dat alles piekfijn in orde komt. Naar verluidt is de zwarte lak die mooi combineert met de typisch Franse gele lampen nog in puike staat. Gezien het verhaal en de kilometerstand van 46.000 kilometer lijkt de vraagprijs van 17.500 Euro niet héél vergezocht. Of wel?

Bedankt Robbert voor de tip!