Sweet! Porsche zoekt heuvelkoning met Cayman GT4

If I only could...make a deal with god...

Het is altijd belangrijk om te bepalen wie die koning van de aperots is. Rangen, standen, bewust of onbewust drijft onze maatschappij er nog steeds op. Probeer een communistische samenleving te organiseren en iedere keer blijkt toch weer dat sommigen toch iets ‘gelijker’ zijn dan anderen. Een logisch gevolg van het feit dat we sociale wezens zijn. De pikorde kan op verschillende manieren bepaald worden. Zoals we in Broabant zeggen is ‘wie je kent’ soms helaas belangrijker dan ‘wat je kent’. In de racerij telt dat ook, maar het dichtst bij de ideale situatie, waarbij de numero uno op merites bepaald wordt, is een ‘one-make’ serie waarin iedereen (in principe) de strijd aan gaat met ‘dezelfde’ auto.

We kennen dit bijvoorbeeld van de Formule 2 of de Porsche Supercup, maar bij de meeste race-evenementen gaat de strijd tussen allerlei auto’s van verschillende merken. Zo ook bij de legendarische Pikes Peak heuvelklim, waarbij voertuigen van allerlei allooi aan de start verschijnen. Eventuele records zijn zodoende nog steeds wel indrukwekkend, maar hoe goed is Romain Dumas echt als coureur als hij dit jaar de tijd van Sébastien Loeb uit de boeken rijdt? Immers kunnen we die prestaties in twee totaal verschillende auto’s nooit helemaal goed op waarde schatten.

Porsche komt dit jaar met de oplossing, om echt te bepalen wie de koning van de heuvel is. Aan de start zullen dit jaar namelijk ook acht Caymans GT4 verschijnen, die een race binnen de race uitvechten. Helemaal identiek zijn de auto’s overigens alsnog niet: er zijn namelijk drie verschillende specs van de auto toegestaan: de ‘standaard’ Clubsport, de GT4-spec Clubsport MR en de IMSA Continental Tire SportsCar Challenge GS-spec Clubsport.

Alleen teams die door Porsche uitgenodigd zijn kunnen meedoen aan de race. Alle bestuurders van de Caymans krijgen begeleiding van Romain Dumas en Pikes Peak-veteraan Jeff Zwart (video). Mits het evenement een succes wordt, overweegt Porsche de serie vaste prik te maken tijdens de jaarlijkse Pikes Peak bestorming en wellicht uit te breiden naar andere heuvelklims. Hmm, een heuvelklim-revival, wij zijn alvast voor.