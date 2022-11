Welke auto (of motor) uit deze collectie neem jij mee naar huis?

Supercars, superbikes: er is voor ieder wat wils.

Veel verzamelaars leggen zich toe op een bepaald thema, of je nu postzegels verzamelt of auto’s. Daar is wat voor te zeggen, maar het is ook wel leuk om een beetje afwisseling in je wagenpark te hebben. Dan maar geen overkoepelend thema.

Zo’n collectie wordt binnenkort geveild door RM Sotheby’s in München. Het is een vrij bescheiden verzameling, maar desalniettemin zitten er wel een paar hele gave bakken tussen. Ook leuk: zowel de liefhebbers van vierwielers als de liefhebbers van tweewielers komen aan hun trekken.

Zoals gezegd is er geen overkoepelend thema, maar er is wel een identiek uitgevoerd Ferrari-trio. Dit zijn alle drie hardcore Ferrari’s – een 599 GTO, een F12tdf en een 488 Pista Spider – die zijn uitgevoerd in Blu Scozia. De Tdf en de Pista zijn ook nog eens voorzien van een blauw interieur.

De eigenaar had een lichte voorkeur voor donkerblauw, want de daily driver in het gezelschap is een donkerblauwe Bentley Mulsanne Speed. Ook deze is uitgevoerd met een matchend donkerblauw interieur. De eigenaar heeft deze auto overigens niet echt dagelijks gereden, want de kilometerstand is met 14.931 km nog vrij laag.

Het is niet alleen maar blauw wat de klok slaat, want we zien ook nog een zwarte 991 GT3 RS en een matgroene Aventador SVJ. Ook bij Porsche en Lamborghini koos de eigenaar voor de hardcore variant.

Voor de échte pure rijbeleving heeft de eigenaar ook nog een viertal motorfietsen: een Ducati 996 SPS/F, een Ducati 999R, een MV Agusta F4 750 Senna en een MV Agusta F4 1000 Tamburini. Deze zijn allemaal wat ouder dan de auto’s uit de collectie, want de jongste motor dateert uit 2006.

Bij elkaar moet de collectie zo’n €3,5 tot €4,5 miljoen opbrengen, volgens de schatting van RM Sotheby’s. De F12tdf is de meest waardevolle auto uit dit gezelschap, want die moet €1 tot €1,4 miljoen opbrengen. Voor de 599 GTO verwacht het veilinghuis een opbrengst van maximaal €1 miljoen.

Dat een F12tdf momenteel meer waard is dan zijn voorganger wisten we al, maar het blijft wel opmerkelijk. Een GTO is namelijk al redelijk legendarisch en er zijn er maar 599 van gebouwd, terwijl er van de F12tdf 799 zijn gebouwd. Toch is de laatste kennelijk gewilder.