Deze smaakvolle G63 is turqoise. Ja, echt

Ja, wacht maar tot je de voorkant ziet. Over dat smaakvol kunnen we een boom opzetten. Over de kleur niet.

Soms vraag je je weleens af he: wie KOOPT dat nu? In principe is dat vaak bij zeer ver getunede auto’s. Dan zeggen de ‘OEM-fappers’ dat het altijd mensen zijn met veel te veel geld en veel te weinig smaak. Rappers, voetballers en filmsterren.

Als je met rappen, voetballen of acteren dit soort auto’s kunt veroorloven, moet je wel ‘on-top-of-the-game’ zijn. Een beetje matige nederpop-rijmer kan een tweedehands G nog wel barteren, maar voor een volledig getunede Mansory moet je echt serieus geld hebben. En een hele specifieke smaak. We hebben het niet over goed of slecht, maar over een ‘andere’ smaak.

De kleurstelling van de auto is Algorithmic Fade, waarbij een soort turquoise overgaat in het zwart. Het is precies de speciale aanvraag van een -ongetwijfeld ook speciale – klant. Dus als je andere kleuren wenst of de transitie van de ene kleur op de andere anders wil hebben, dan kan dat gewoon.

Turquoise G63

Daarbij is de auto voorzien van een carbon. Het is niet zomaar koolstofvezel, maar Forged Carbon. De gehele auto is er van voorzien. De complete bodykit plus alle extra spoilers en details zijn van het speciale spul gemaakt.

De achterspoiler is volgens Mansory zelfs helemaal nieuw. Wat je met een spoiler op een rijdende kantine moet: geen idee, maar tof dat het kan.

Uiteraard neemt Mansory ook het gehele interieur onder handen. Dat gaat verder dan wat sierstrips. Nee, er is een enorme turquoise-bom ontploft.

Natuurlijk moet die kleur je, eh, smaak zijn, maar het vakmanschap is indrukwekkend. Het gaat toch even een stapje of drie verder dan bij een merk als Brabus.

Uiteraard is de techniek van de Mercedes-Benz ook niet standaard. Je moet immers elk onderdeel verbeteren. Ook zo’n Mercedes-Benz G-Klasse is tegen een prijs gebouwd om de bonentellers tevreden te houden.

De motor is nu goed voor 850 pk aan vermogen en 1.000 Nm aan koppel. Dat komt door de montage van twee grotere turbocompressoren, twee downpipes, sportuitlaat en een ECU die alles optimaliseert.

Daarmee kun je een topsnelheid van 250 km/u halen met deze turquoise G63. Uiteraard is die snelheid begrensd, het is toch een middelgroot kantoor op een ladderchassis waarmee je over de Autobahn dendert.

De 0-100 km/u sprint is in 3,5 seconden achter de rug. Serieus snel voor een een auto van 2.300 kilogram. Prijzen worden niet vermeld, maar een half miljoen ben je sowieso wel kwijt.

Meer lezen? Dit zijn 9 nieuwe legendarische offroaders!