Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2023

Wint Max Verstappen ook de Grand Prix in het land van zijn vriendinnetje? We gaan het zien, in de Grand Prix van Brazilië!

En toen waren er nog drie. Het F1 seizoen zit er zo goed als op en de grote prijzen zijn verdeeld. Wat er nog te winnen valt zijn drie dagsuccesjes en P2 in het kampioenschap. Of, als je het wat grootser wil zien: de zitjes bij Red Bull en Williams. Want hoewel beide teams tot nu toe beweren dat Perez en Sargeant daar ook volgend jaar weer zitten, zijn de prestaties van beiden niet bepaald denderend. In het verleden is vaker gebleken dat de sport dan keihard kan zijn.

Veelvraat Max Verstappen hoeft daar zich echter voorlopig geen zorgen om te maken. De Nederlander is inmiddels de gekroonde koning van de koningsklasse. Hij gaat vandaag voor zijn 17de overwinning van het jaar. Als je zoiets vooraf had ingevuld, was je waarschijnlijk voor gek verklaard. Niemand twijfelde nog aan de kwaliteiten van Max en Red Bull, maar deze zegereeks is haast krankzinnig te noemen.

Vandaag geldt Max dan ook weer als de grote favoriet. Maar zoals Murray Walker pleegde te zeggen: everything can happen and it usually does. Dus zitten we weer aan de buis gekluisterd voor wat hopelijk een mooie race gaat worden.

Start

De herinnering aan de woorden van Walker dreunt nog een beetje na als Charles Leclerc al vóór de start uitvalt. Heel raar. De auto heeft duidelijk een technisch probleem waardoor de Monegask als passagier van de baan schuift. Dat wil dus ook zeggen dat Verstappen niemand naast zich heeft en Alonso vanaf P4 ruim baan heeft. Maar dat laatste blijkt geen voordeel voor team groen. Stroll en Alonso worden links en rechts (letterlijk) voorbijgereden door Norris en Hamilton.

Maar in het achterveld gaat het mis. Hulkenberg knijpt Albon af, die geen ruimte heeft en Magnussen torpedeert. Magnussen raakt dan ook nog Piastri. Voor de Deen en de Thai is het einde race, dus zo zijn we al drie man kwijt. Piastri en Ricciardo hebben allebei schade. Maar zij hebben een klein mazzeltje bij dit ongeluk: de wedstrijdleiding gooit er weer eens een rode vlag tegenaan.

Staande herstart

Het wordt een staande herstart. Verstappen komt andermaal probleemloos van zijn plek. Hamilton probeert Norris aan te vallen, maar wordt daarvan de bok. De Brit verliest net dat beetje momentum dat Alonso nodig had om hem te verschalken. De Spanjaard gaat naar P3 na het zoveelste gevecht tussen de twee voormalig teammaten.

Norris verliest dan even de DRS-range richting Max, maar zit er een ronde later weer binnen. Sterker nog: NOR valt VER gewoon aan voor de leiding in de race! Dat hebben we ook nog niet vaak gezien dit jaar. Verstappen weert echter af en lijkt dan een tandje bij te zetten. Opeens is hij twee seconden weg. Alonso lijkt redelijk te kunnen volgen. Het is een stukje koeler vandaag dan gisteren en dat komt de snelheid van team groen ten goede. Alleen heeft Stroll het weer verknald bij de start. Hij rijdt achter de twee Mercs en Perez op plek 7 rond, vlak voor Sainz.

De Spanjaard beleeft geen lol aan zijn raceweekend, want zijn koppeling functioneert niet naar behoren. Ricciardo en Piastri kunnen het veld weer wat meer body geven. Maar zij hebben wel beiden een ronde verloren. Dat is dus, tenzij er nog veel meer gekke dingen gebeuren, een vrij kansloze uitgangspositie voor de twee Ozzie’s.

Perez haalt dan Russell in voor P5. De Mercs zijn alles behalve snel dit weekend op rees pees. Best gek eigenlijk gezien ze hier juist zo goed gingen vorig jaar. Perez gaat enkele rondes na zijn inhaalactie op Russell ook voorbij aan Hamilton. LH44 komt daarna binnen voor zijn eerste pitstop. Russell volgt een ronde later. Red Bull tracht de undercut te verijdelen door Perez een ronde later ook binnen te halen. Maar de Mexicaan komt áchter Hamilton weer de baan op. Lijkt weer niet echt de handigste strategie voor SP11 door het team van Red Bull.

Zhou wordt ondertussen de vierde uitvaller als hij zijn Alfa achteruit in de pitbox plaatst. Stroll is inmiddels ook gestopt en blaast langs Russell af alsof die stilstaat. Beide auto’s hebben dezelfde power unit, dus het lijkt echt alsof de W14 erg matig is afgesteld. Stroll gaat even later ook langs Hamilton. Vooraan het veld blijft Norris in de buurt van Verstappen. Na 27 rondjes is het verschil 3,5 seconden in het voordeel van de Nederlander. Beiden komen aan het eind van die ronde binnen voor hun eerste stops.

Op de mediums verliest Lando dan meteen wat meer tijd op Verstappen. Zo lijkt het toch weer relatief saai te worden. Intern bij Mercedes is het mogelijk wel spannend. Russell lijkt duidelijk sneller onderweg dan Hamilton, die met een probleempje lijkt te kampen. LH44 lijkt echter niet van plan zijn jongere teammaat voorbij te laten. Sainz komt vanaf P8 langzaam maar zeker dichterbij…

…En gaat dan voorbij het voltallige team zwart/zilver. Om nog maar eens te onderstrepen dat Merrie matig gaat. Gasly is de volgende die ze om de oren krijgen. Man man man. De race kan ondertussen wel wat bizarre gebeurtenissen gebruiken. Hoewel Norris op zo’n vijf seconden van Max blijft hangen, is het op deze manier natuurlijk niet spannend.

Gasly gaat op topsnelheid voorbij aan Russell. De Alpine dus die het hele jaar verzuipt op alles wat enigszins lijkt op een power circuit. Russell trapt dan maar de tweede serie stops af. Maar als Tsunoda en Ocon er de sokken inzetten, moet Mercedes zelfs vrezen puntloos uit Brazilië te vertrekken. Perez komt andermaal binnen op hetzelfde schema, maar nu in een poging Alonso te bedreigen voor P3.

Dat lukt niet direct, want Aston Martin covert en haalt Alonso ook naar binnen. Die houdt drie seconden over op Perez als hij weer de baan opkomt. Perez zal het dus op de baan moeten doen als hij samen met Max naar het podium wil. Norris is nu toch echt afgehaakt: het verschil is zeven seconden. Einde verhaal dus tenzij er nog een rode vlag komt of de bulletproof RB19 een keer problemen krijgt.

Finish

Maar waar Russell en Bottas wel uitvallen, gaat dat niet op voor Verstappen. De Nederlander stopt nogmaals met nog veertien ronden te gaan. Dit keer volgt Norris niet meteen. Zou de Brit dan toch nog voor een daverende verrassing zorgen en ‘m uitrijden op zijn mediums? Neen, want drie rondjes later komt ook de Brit binnen. Precies op het moment dat Perez Alonso voor het eerst echt aanvalt komt hij de baan weer op. Max heeft twaalf seconden dus dat is geen stress.

Dat is er wel voor Alonso. Hij krijgt namelijk Perez in zijn nek. De Mexicaan lijkt zich stuk te bijten, maar doet het dan toch in ronde 70 van 71. Checo naar het podium. Of, toch niet? Alonso vecht terug richting de vierde bocht, maar Perez houdt ‘m af. Klaar dus? Neen! In de laatste ronde gaat Alonso in de aanval op start-finish. Perez verdedigt, maar is dan andermaal kwetsbaar richting bocht vier. Dit keer gaat Alonso er wel terug langs!

Perez probeert dan nog richting de finish Alonso voorbij te gaan. Maar met 53 duizendsten van een seconde houdt de Spanjaard de Mexicaan achter zich op het moment dat telt. Toch nog wat sensatie dus aan het einde van de race. Dat was ook eerlijk gezegd wel nodig, want Max maakt het vooraan wel een beetje saai zo.

De volgende race wordt misschien wat meer een loterij. Die volgt over twee weken namelijk in Las Vegas.