Pardon? BMW heeft een camper gemaakt

Oké, een "camper".

Voor de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hebben BMW en outdoor-bedrijf The North Face de handen ineengeslagen om een bizar concept te presenteren. Het studiemodel is in het leven geroepen om een merkwaardige visie op de toekomst van de ‘camper’ te laten zien. In het voertuig moet men zich het beste tegen de elementen kunnen beschermen.

Het apparaat dat BMW-aftakking Designworks en The North Face hebben gemaakt, heet FUTURELIGHT. Afgezien van het doel om te laten zien hoe men zich in de toekomst tegen de elementen zal kunnen beschermen, fungeert het voertuig vooral als canvas voor een nieuw materiaal dat middels de zogenaamde ‘nanospinning technology‘ wordt gemaakt. De nieuwe stof is buitengewoon geavanceerd en wordt gepromoot als s’werelds meest waterbestendige, eenvoudig ademende materiaal. Over het concept vertelt Laura Robin van Designworks het volgende:

“We combined both physical and digital worlds to showcase this material, ensuring the holistic vision of the brand was clearly communicated, while giving people a real ‘hands-on’ experience. Thinking about extreme performance in new and unexpected ways from our experience of working across multiple industries, helped us to provide consumers with a unique and never before seen insight into the very heart of the material and its key attributes.”

Bij de meeste studiemodellen vragen we ons af of ze ooit in productie zullen gaan. Dit is iets dat we bij de FUTURELIGHT niet zullen hoeven te doen. De ‘camper’ is vooral bedoeld voor The North Face om kennis te maken met het materiaal, zodat deze het gemakkelijker in de praktijk toe zal kunnen passen voor latere commericiële doeleinden. Aan het eind van het jaar zal het merk de stof namelijk al implementeren in een aantal producten.