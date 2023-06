Engnek verkoopt Porsche onderdelen van Paul Walker

Onderdelen van de gecrashte Porsche van Paul walker staan te koop.

In de categorie ‘jakkes’, hebben we een lekkere voor je. Er staan namelijk Porsche-onderdelen te koop op Craigslist. Nu is dat niet zo vreemd, maar het gaat om de actie van een raszuivere aasgier. Het betreft namelijk de onderdelen van de Porsche Carrera GT waarin acteur Paul Walker en Roger Rodas verongelukte.

Wat is er precies gebeurd? Iedereen weet natuurlijk van het ongeluk. De rode Carrera GT crashte en vatte vlam. Beide petrolheads kwamen daarbij om het leven. Uiteraard was de politie vrij snel ter plaatse en werd alles afgezet.

Aasgier

De aasgier in kwestie wachtte zijn kans af. De politie had namelijk wat onderdelen over het hoofd gezien. Toen de politie het gele lint weghaalde, zag de aasgier in kwestie zijn kans schoon en pakte hij zoveel mogelijk onderdelen. Dan moet je wel lef hebben.

Nu is dat normaal gesproken al zwaar ongepast, maar in dit geval staan de onderdelen te koop. En nee, niet voor de normale onderdelenprijzen. De verkoper in kwestie wil namelijk 75.000 dollar ervoor hebben!

Onderdelen Porsche Paul Walker

En wat krijg je dan voor die 75 mille? Het gaat om een stuk van een portier, een koplamp, wat carbon onderdelen en wat metaal. Het moet wel een bijzondere gedachtegang zijn. Eerst aanschouw je de nasleep van een ongeluk waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Dan steel je enkele onderdelen van de auto waarin ze zijn verongelukt.

Vervolgens bewaar je die onderdelen 10 jaar lang en dan zet je ze online op Craigslist. Uiteraard werd het opgepakt door Jalopnik, waarna de advertentie snel verwijderd werd. Maar die zullen vast wel weer ergens opduiken.Overigens is het fenomeen niet nieuw. Want er waren al eerder berichten over wrakstukdieven. Onverlaten hadden toen het targadak-deel gestolen.

Via: Jalopnik.