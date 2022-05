Autoblog Foto van de Maand – April 2022

Van een sneeuwlandschap tot een paardenstal: autofoto’s maken kan overal. Dat zien we in deze editie van de Foto van de maand.

Het is weer de zevende dag van de maand en dat kan maar één ding betekenen: het is tijd voor een nieuwe Foto van de Maand. De afgelopen week hebben we weer alle foto’s die in april zijn geüpload op Autoblog Spots onder de loep genomen. Daaruit kiest de strenge doch rechtvaardige jury de Autoblog Foto van de Maand. De winnaar belonen we met een Kamera Express-waardebon t.w.v. €100.

Uiteraard is Eric van Vuuren weer van de partij en ons gastjurylid is deze maand Rowan van den Bragt (ook wel bekend als @Row1). Met zijn foto van een Aston Martin DB11 won hij vorige maand de titel Autoblog Foto van de Maand. Daarom mag hij meebeslissen over de nieuwe winnaar.

We beginnen met een bekende van Autoblog. Met deze Ford Mustang Mach 1 hebben we namelijk een rijtest gedaan. @basfransencarphotography mocht ook met deze auto op pad, met een fraaie reeks foto’s als resultaat.

Rowan: “Je ziet duidelijk wat de bedoeling was met deze foto: het paard is van stal gehaald. Lekker creatieve compositie die door het lijnenspel lekker weg kijkt.

De Mustang zelf is ook erg fraai uitgevoerd en past lekker in het plaatje! Misschien had ik aan de linkerzijde nog een klein stukje afgesneden zodat de auto er nog meer uit springt.“

Machiel: “Een auto heeft niks te zoeken in een paardenstal, maar voor een Ford Mustang is het een passend decor. Heel leuk bedacht! Bas heeft ook goed gebruik gemaakt van de locatie door een interessante compositie te creëren met de staldeur.”

Eric: “Laat ik voorop stellen dat het een geweldige serie is geworden van deze rasechte musclecar! De gekozen foto in het bijzonder vind ik ook erg leuk gevonden en is conceptueel erg sterk omdat je het idee krijgt dat het paard ‘los’ is… Al trekt de deur wel iets teveel aandacht en had er meer met onscherpte gespeeld mogen worden.”

Vorige Foto van de Maand-winnaars zijn niet uitgesloten van deelname in de volgende ronde. Daarom zien we deze maand wederom een foto van @Row1 in de top drie. Voor deze foto hebben we hem natuurlijk wel even buiten spel gezet als jurylid…

Eric: “De locatie, de omgang met het harde licht, de bewerking, alles klopt voor mijn gevoel. Het enige waar ik niet zeker van ben is het standpunt, ik krijg als kijker meer het gevoel dat deze foto niet thuis hoort in de serie omdat hij net niet hoog of laag genoeg is genomen en daarmee visueel niet de kracht krijgt die hij verdiend.”

Machiel: “Qua locatie is dit geen spannende foto, maar dankzij de gekozen hoek en de scheve horizon is het toch een sterke foto geworden. Je hebt het idee dat de McLaren op het punt staat zijn geweld te ontketenen. De onscherpe voorgrond zorgt mooi voor diepte en met de bewerking van de kleuren heeft Rowan de foto een uniek sausje gegeven.”

Jazeker, in april konden we het aloude spreekwoord ‘aprilletje zoet…’ van stal halen. In Nederland werden we getrakteerd op wat sneeuw, maar ook onze Oosterburen kregen een portie sneeuw. Dat weerhield deze Nederlandse GT3 RS er niet van om een tripje naar Duitsland te maken. @mitchellbekker was ook mee en wist paar hele vette foto’s te schieten.

Machiel: “Een witte Porsche in een bijna sprookjesachtig sneeuwlandschap. Het is natuurlijk niet zo gepland, maar dat maakt het resultaat niet minder gaaf. Omdat de foto in een bocht is genomen zit er ook nog een lekker stukje actie in. De compositie is wat mij betreft perfect. Kortom: een heerlijke plaat.”

Eric: “Fijn dat sommige mensen dit soort auto’s niet in garage houden tijdens dit soort weersomstandigheden! De kleur van de auto past gelukkig perfect in de omgeving en er zit voor mijn smaak net genoeg scherpte en beweging in. Je krijgt een achtervolging gevoel door de manier waarop de 911 in beeld is gebracht, iets heel anders dan een gelikte car to car.”

Rowan: “Dit is toch wel ongeveer de droom van iedere kerel, met zo’n heerlijke Porsche GT3 RS door de besneeuwde bergen rijden. Wat mij betreft daarom al een winnaar. Door de combinatie van de witte wereld met de witte Porsche, maar toch valt hij niet weg omdat de beweging er subtiel in zit. De foto kijkt lekker weg, je hoort hem haast de bocht in gaan.”

Niets dan lof voor deze foto van @mitchellbekker! Deze roepen we daarom unaniem uit tot de Autoblog Foto van de Maand April 2022. Hij krijgt de Kamera Express-bon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Gefeliciteerd Mitchell!

Wil jij ook kans maken op de titel Foto van de Maand en een waardebon? Dat kan! Upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatische mee met de volgende ronde.