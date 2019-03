Nieuwe G63 AMG is nu ook onverwoestbaar

Wel zo handig, in bepaalde klimaten.

Inmiddels is de nieuwe Mercedes G-Klasse alweer ever onder ons. Sinds zijn onthulling hebben we de nodige tuningsbedrijven gezien die de auto bij de lurven grijpen en een metamorfose geven. Vandaag kunnen we het Canadese INKAS in dit rijtje plaatsen. Alhoewel, zo op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand te zijn. In werkelijkheid is er toch een hoop veranderd.

INKAS is namelijk een bedrijf dat gepantserde auto’s maakt. De Noord-Amerikanen hebben in het verleden vooral machines gepresenteerd die robuust genoeg zijn om de apocalypse te overleven, maar zo nu en dan leggen ze de hand ook aan personenauto’s. INKAS heeft voor dit project een hele rits G63 AMG’s gekocht bij Mercedes, om deze als een van de eerste bedrijven te preparen voor de strijd.

De Canadezen hebben de auto dusdanig gepantserd dat hij het zogenaamde CEN 1063 BR6 niveau van bescherming draagt. Dit houdt in dat de G63 AMG de kogels van krachtige vuurwapens als de AK47 eet als ontbijt. Nog imponerender: volgens het bedrijf kan de onderzijde van de Mercedes twee gelijktijdig afgaande handgranaten weerstaan. Op de optielijst heeft het bedrijf o.a. nog versterkte wielen, een alarm- en sirenesysteem en een aangepast remsysteem staan.

Niet onbelangrijk is het feit dat de G63 AMG volgens INKAS grotendeels hetzelfde rijdt als het origineel. De vierliter twin-turbo V8 is met 585 pk en 850 Nm even krachtig als altijd, maar in een sprint naar de 100 km/u zal hij met zijn extra kilogrammen toch wat tijd moeten toegeven. Langzaam is het apparaat, dat minimaal 300.000 dollar kost, uiteraard niet.