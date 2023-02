F1 teams willen kosten F1 deelname verdriedubbelen

De inflatie is fors, maar dit is wel erg extreem. De F1 teams ruiken geld en willen de kosten om mee te doen aan de F1 verdrievoudigen.

Gisteren schreven we nog dat Alpha Tauri in de verkoop staat. Helmut Marko heeft inmiddels gereageerd op het gerucht en ontkent noch bevestigt. Hij zegt dat het aan de aandeelhouders van Alpha Tauri is om een en ander te beslissen. Maar ja, de aanheelhouders van Alpha Tauri, dat betekent dus…euhm…Red Bull. Enfin, wij en Nyck de Vries wachten in spanning af wat er zal gebeuren.

In de tussentijd zitten de bestaande F1 teams niet stil. Motorsport bericht dat de bestaande leden van de piranha-club bij de FIA hebben aangedrongen de ‘dilution-fee‘ voor nieuwe pretendenten fors te verhogen. Dit geldbedrag is bedoeld om de bestaande teams te compenseren voor gederfde inkomsten ten gevolge van het feit dat ze de F1 taart moeten gaan delen met nieuwe teams die de sport betreden.

Onder het huidige Concorde Agreement is dit bedrag bepaald op 200 miljoen Dollar. Het Concorde Agreement is nog iets wat stamt uit de tijd van Bernie en kornuiten. De belangrijke stakeholders in de sport (FIA, rechtenhouder, teams) leggen in het Concorde Agreement elke zoveel jaar vast wat de regels moeten zijn voor komende jaren.

De huidige deal stamt uit 2020. Zodoende is deze vormgegeven in het midden van de Corona-ellende, die de sport een half jaar verlamde. Er was nog geen budgetcap en inkomsten waren onzeker. Kenmerkend: in de zomer verkocht Claire Williams de familiejuwelen voor een appel en een ei aan Dorilton Capital.

Destijds leek een F1 team een onzekere investering, was niet uit te sluiten dat er teams zouden omvallen (en dus nieuwe aanwas noodzakelijk zou zijn) en was 200 miljoen veel geld. Elk team zou dus 20 miljoen krijgen als een nieuw team de sport wilde betreden. Inmiddels zijn de zaken echter ietwat veranderd. Claire Williams heeft duidelijk verkocht op de bodem. De F1 is booming business als nooit tevoren.

Door de groeiende populariteit van de sport stromen er bakken geld binnen. Sponsors staan in de rij, uitzendrechten gaan in luttele jaren meerdere keren over de kop, het kan allemaal niet op. Opeens wil dus ook ‘iedereen’ een F1 team hebben. Van fabrikanten als Audi via bestaande raceteams als Andretti en Hitech tot puissante rijkaards uit Azië.

Het ding is alleen dat de bestaande teams niet zoveel zin hebben in nieuwe partijen om de opeens gigantisch geworden taart te verdelen. Zeker niet in ruil voor een lousy eenmalige betaling van 20 miljoen Dollar per team. Het risico dat een team wegvalt en er minder dan 20 auto’s aan de start komen is opeens niet meer reëel. En aan de andere kant, lijkt de waarde van elk team voorlopig maar een kant op te kunnen. Geen downside risk en veel upward potential dus. Sharing is caring, maar daar is de F1 nooit heel sterk in geweest. In ieder geval niet zonder slag of stoot.

Zodoende is het niet verrassend dat de teams de dilution fee op willen krikken. Het is alleen wel bizar in welke mate ze dat willen doen. Er wordt gesproken over een verdriedubbeling van het bedrag, naar 600 miljoen Dollar. En dat is volgens de bron nog ‘het laagst genoemde bedrag’.

Hoewel de 200 miljoen Dollar is vastgelegd in het Concorde Agreement dat nog geldig is tot en met 2025, is er in theorie een procedure om dit open te breken. Een ding wat daar voor nodig is, is dat alle teams dan unaniem akkoord zijn met de wijziging. Dat lijkt echter niet per se een barrière te zijn.

Het is echter wel de vraag, of de FIA en Liberty Media mee willen gaan in deze beweging. De regelgever van de sport heeft namelijk net in januari de inschrijving geopend voor nieuwe teams, die vanaf 2025, 2026 of 2027 mee willen doen. Cruciaal is daarbij dus dat een entree in 2025 in de procedure van de FIA ook mogelijk is. Dat jaar zou -voor nu- dus nog de 200 miljoen gelden als kostenplaatje.

Voor Liberty Media lijkt er op het oog ook geen reden te zijn de teams hierin te steunen. Een of twee extra teams op de grid zouden de show waarschijnlijk alleen maar verbeteren. Tevens is het in het verleden vaker gebeurd dat de teams en de rechtenhouder tegenovergestelde belangen hebben. Strategisch gedacht zou een kleine groep steenrijke machtige teams wat minder makkelijk te hanteren kunnen zijn dan een grotere groep verdeelde teams.

Vind jij de teams in dit geval te gierig? Of pak jij ook altijd wat je pakken kan als de kans zich presenteert? Laat het weten, in de comments!