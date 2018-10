Koop de rijdende tijdmachine van een Sultan

Dan heb je tenminste iets om over op te scheppen.

In de jaren ’80 waren films als Blade Runner, The Terminator en Back To The Future razend populair. De science fiction films werden door miljoenen bekeken en hebben bij een klein percentage ongetwijfeld voor de nodige inspiratie gezorgd. Zekere invloeden uit die tijd lijken regelrecht te zijn overgenomen en terug te komen in de Aston Martin Lagonda waarnaar we kijken.

Met name het interieur van de Lagonda kunnen we zien als een tijdmachine. De bolide heeft allerlei vreselijk gedateerde, digitale tellers die omgeven zijn door een dashboard dat een dusdanig merkwaardige stijl heeft, dat deze vandaag absoluut niet meer geïmplementeerd zou kunnen worden. De rest van het interieur is misschien een fraaie combinatie van wijnrood leer en hout, dankzij verschillende kenmerken blijft het luid en duidelijk een auto uit de jaren ’80 – en dat vinden wij zeer fijn.

Dat het interieur van de auto er zo uitziet, is overigens niet per se te danken aan Aston Martin zelf, maar aan de eerste eigenaar van de bolide. De Lagonda werd na aanschaf richting Oman gevlogen, maar nadat de Sultan van datzelfde land zijn ogen over de bolide liet glijden, vond hij hem nog niet speciaal genoeg. Hierop werd de Britse wagen terug naar zijn thuisland gestuurd, om aldaar door koetsenbouwer Tickford onder handen genomen te worden. Tickford liet de buitenzijde intact, maar ging aan de slag met de binnenkant van de auto. De Sultan van Oman betaalde een klein fortuin om de Lagonda, met zijn 310 pk sterke 5,3-liter V8, een tv- en videosysteem te geven (zie de middenconsole), evenals een cocktail unit.

In de afgelopen twee jaar is de auto volledig hersteld door een Nederlandse Aston Martin specialist. Tegenwoordig staat de auto te koop in Brummen. Voor slechts 129.000 euro kun je de bolide, die niet meer dan 32.000 kilometer achter de rug heeft, op de kop tikken.

Met dank aan Bart voor de tip!