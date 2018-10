Dit zijn de circuits met de meeste bochten

Twistin' and turnin', there we go.

In de geschiedenis van de Formule 1 heeft het circus al talloze circuits (en varianten daarvan) over praktische de gehele planeet bezocht. Sinds 1950 zijn er een aantal circuits op de kalender blijven staan, maar de meeste circuits hebben ondertussen plaats moeten maken voor nieuwe, veiligere of misschien zelfs betere alternatieven.

Nu we de kalender van volgend jaar voorgeschoteld hebben gekregen, bemerken we dat er geen veranderingen zijn aangebracht. Althans, hier en daar is natuurlijk wel iets verschoven, maar in feite zijn het dezelfde 21 circuits waarnaar de Formule 1 dit jaar is afgereisd, of nog naartoe moet. Dit biedt ons een mooie kans om de circuits nog eens nader te bekijken en op een rijtje te zetten welk van hen over de meeste bochten beschikt.

Aantal bochten Circuits 23 Singapore 21 Abu Dhabi 20 Baku, Circuit of the Americas 19 Spa-Francorchamps, Monaco 18 Silverstone, Sochi, Suzuka 17 Hockenheimring, Autódromo Hermanos Rodríguez 16 Albert Park, Shanghai, Barcelona 15 Bahrain, Interlagos, Paul Ricard 14 Hungaroring, Circuit Gilles Villeneuve 11 Monza 10 Red Bull Ring

Buiten de Formule 1-kalender om zijn er natuurlijk nog oneindig veel circuits op aarde in verschillende soorten en maten, en in afwijkende gradaties van bekendheid of relevantie, die we aan dit lijstje kunnen toevoegen. Gelukkig staat een aanzienlijk deel van de meest iconische circuits op aarde op de huidige kalender, maar een aantal belangrijke parcours ontbreekt, om wat voor reden dan ook, wel degelijk. Daarom hebben we een hieronder een reeks andere circuits op een rijtje gezet.

Aantal bochten van andere iconische circuits.

– Isle of Man TT ‘Mountain Course’, 219 bochten

– Pikes Peak Hill Climb, 156 bochten

– Nürburgring Nordschleife, 154 bochten

– Circuit de la Sarthe, 38 bochten

– Mount Panorama, 23 bochten

– Imola, 17 bochten (23 t.t.v. ongeluk Senna)

– Sepang, 15 bochten

– Zandvoort, 13 bochten

– Laguna Seca, 11 bochten

– Brands Hatch, 9 bochten

– Indianapolis Motor Speedway, 4 (of 13) bochten

– Daytona International Speedway, “4” (of 12) bochten