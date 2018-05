4 feiten over de actuele zaken bij Ferrari

Hoe gaat het met het beroemde merk uit Maranello?

Waar Tesla met dramatische cijfers naar buiten kwam, komt Ferrari met zonnige getallen. Het was wederom een goede kwartaal voor de Italianen. We speurden het rapport over het eerste kwartaal van 2018 door en zetten de belangrijkste feiten op een rijtje.

Meer auto’s geleverd

In Q1 van 2018 leverde Ferrari 2.128 auto’s. Dat is 125 auto’s meer in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. De V12-modellen deden het 23,5 procent beter en de V8-modellen verkochten nagenoeg gelijk. Dat de twaalfcilinder het beter doet is met name te danken aan de komst van de 812 Superfast.

Alle regio’s groeiden

In thuisland Italië werden 6,7 procent meer auto’s verkocht. Ook in Frankrijk, Engeland en Duitsland steeg de verkoop. Amerika was goed voor een verkooptoename van 4,4 procent en in de regio Asia Pacific ging de verkoop met 3,8 procent omhoog. China, Hong Kong en Taiwan waren goed voor een plus van 13,7 procent. De netto omzet voor het eerste kwartaal bedroeg 831 miljoen euro. Dat is 10 miljoen euro meer in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

De verwachting voor 2018

Met het bekendmaken van de eerste kwartaalcijfers, spreek Ferrari ook de verwachting voor het rest van het jaar uit. Zo denken de Italianen dit jaar 9.000 auto’s te leveren. De omzet moet 3,4 miljard euro gaan bedragen. De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) is bijgesteld naar 1,1 miljard euro.

Over de huidige line-up

De F12Berlinetta/F12tdf en California T zijn inmiddels uitgefaseerd. De productie van de LaFerrari Aperta zit er bijna op. Vanaf heden is Ferrari begonnen met het leveren van de nieuwe Portofino. De line-up bestaat nu uit de 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, GTC4 Lusso (T), Portofino en de 812 Superfast. In het rapport heeft de Italiaanse supercarbouwer niet opgesteld wanneer leveringen van de nieuwe 488 Pista gaan plaatsvinden.