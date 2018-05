Gelekt: 625 pk sterke BMW M5 Competition is bloedjesnel

Die stagiaires ook altijd.

Een of andere Frodo heeft vroegtijdig op enter gedrukt, want alle info over de nieuwe M5 Competition staat online op de Duitse BMW site. Het lek kwam via bimmerpost aan het licht en zo kunnen we vroegtijdig kennis maken met de heetste M5 evaaaaah.

De Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ *hapt naar adem* kan gaan douchen, want de M5 Competition is misselijkmakend snel. Zoals al eerder werd verwacht, krijgt de M5 Competition 25 extra pk’s, wat voor een totaal van 625 pk zorgt. Dankzij M xDrive kan de M5 prima overweg met al dat vermogen en dat zie je terug in de cijfers. 0-100 km/u doet de M5 Competition in 3,3 seconden (!) en de top ligt met het M Driver’s Package, net zoals bij de reguliere M5, op 305 km/u.

De sprint naar de tweehonderd is minstens zo indrukwekkend, want de zakensedan heeft hier slechts 10,8 seconden voor nodig. Dit betekent dat de M5 Competition slechts luttele tellen langzamer is in vergelijking met een supercar als de Lamborghini Huracán, die negen tellen nodig heeft om 200 km/u aan te tikken.

De M5 Competition krijgt een aangescherpt onderstel, nieuwe wielen (789M) en alles wat chroom was, is nu zwart. Verder moet deze F90 M5 beter klinken, want de auto wordt geleverd met een nieuwe sportuitlaat. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat BMW begin volgende week officieel het doek zal trekken van de nieuwe M5 Competition.