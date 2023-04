Is dit de toekomst van Hyundai?

EV’s bieden nieuwe kansen qua design. Gaat de toekomst van Hyundai er op deze manier uitzien?

Op de redactie worden we af en toe wel eens een beetje simpel van al die EV’s. Het is allemaal zwaar, snel op de sprints en min of meer hetzelfde. De emotie van een gave verbrandingsmotor zit er in principe niet bij. Maar, we zijn ook geen onverbeterlijke dino’s natuurlijk. Van sommige EV’s kunnen we wel degelijk een beetje warm worden. En zeker ook van wat de toekomst ons nog gaat brengen. Met hoge verwachtingen wachten we bijvoorbeeld op de BMW i5 en Audi A6 e-tron. Want ja, we willen natuurlijk wel gewoon Duits premium.

Of is een dikke Hyundai ook goed? de Koreanen zijn zonder twijfel lekker bezig met EV’s. De Ioniq5 en Ioniq6 zijn apart vormgegeven, goed geslaagde auto’s. Of nou ja, de Ioniq5 in ieder geval. En ook zusje KIA doet het in Nederland goed met de EV6. De tijden van meewarig lachen over de Hyundai Scoupe of de KIA Schuma liggen ver achter ons.

Hyundai zelf wordt ook steeds trotser op haar eigen verleden, nu het heden er zo rooskleurig uitziet. Zo kwam men op de proppen met de N Vision 74. Een elektromobiel met retrostyling die vorig jaar onthuld werd op -jawel- Hyundai’s ‘N day‘. Een beetje in het verlengde hiervan, maar toch ook weer niet, ligt deze Hyundai Nine concept. Nu moeten we erbij aantekenen dat deze in tegenstelling tot het N Vision 74 concept, niet van Hyundai zelf afkomstig is. In plaats daarvan tekenen Jeesoo Kim en Yunsik Kim voor de virtuele lijnen.

Het idee was om een studie te maken van hoe een nieuw topmodel van Hyundai er anno nu of in de recente toekomst uit zou kunnen zien. Er zijn elementen genomen van moderne Hyundai’s. Zo doen de lichtunits achter met ‘parametric pixels’ denken aan onder andere de Ioniq5. De neus past prima bij die van de recent gefacelifte Sonata. Maar er is ook gekeken naar grote Hyundai’s uit het verleden, zoals de Grandeur.

Het resultaat mag er wat ons betreft zeker zijn. Gaaf aan EV’s is dat je niet per se een bolle neus moet hebben omwille van voetgangersveiligheid, daar er geen blok gietijzer (of aluminium) vlak onder de motorkap ligt. In combinatie met achterwielaandrijving kan je zo een fraai geproportioneerde auto maken. Als maar de verleiding wordt weerstaan er omwille van de actieradius een teek van te maken. Of om er omwille van ‘de grote massa’ toch weer een CUV/SUV van te maken. Maken dan maar, deze Hyundai Nine?