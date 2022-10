Koop deze BMW Alpina B9 op Marktplaats en vlei jezelf op gestreepte stoelen.

Een dikke nieuwe Alpina is natuurlijk gaaf, maar stiekem zijn de Alpina’s van vroeger nog veel leuker. Tegenwoordig zijn de aanpassingen aan de BMW’s die Alpina doet, vaak niet zo heel spectaculair. Ik weet het, dat mag je eigenlijk niet zeggen. En ooit was ik een van de mensen die het niet zouden zeggen. Maar toen keek ik de serie over de Alpina B7 van M539 restorations. En toen viel het qua motor en onderstelaanpassingen toch wel een beetje tegen.

Vruuuuuger daarentegen pakte Alpina nog de ouderwetse vijl erbij om motoren uit te boren en dergelijke. Hoewel dat uitboren er bij deze B9 niet aan te pas kwam. Als basis van de auto werd een 528i genomen, echter werd de 3.0 liter grote M30 vervangen door diens grotere broer van ruim 3.4 liter groot. Wel monteerde Alpina een andere nokkenas, andere zuigers een andere cilinderkop en paste het het motormanagement aan.

Het resultaat was een voor die tijd gezonde 245 pk, die in het geval van dit exemplaar middels een Getrag 5-bak naar de achterwielen (uiteraard) worden gestuurd. Je kon daarmee in 6,7 seconden naar de honderd knallen en bij 240 km/u was de koek op. De hoek om kon ook rap en gerieflijk vanwege gasgevulde dempers van Bilstein.

Deze blauwe unit is een van de circa 500 gebouwde exemplaren. Uiteraard is de deko-set aanwezig aan de buitenkant. Aan de binnenkant zit je op stof met een gekleurde band. Voor je neus prijkt het Alpina-logo op het stuur en de naam van de tuner fabrikant staat ook geschreven op de twee klokken. Als je kijkt naar de cijfertjes op die klokken, zie je onder andere dat de auto 187.000 kilometers achter de teller heeft.

Dat op zich kan de zes-in-lijn wel hebben, maar de rest van de auto is ook bijna 40 jaar oud. Dat heeft wel de nodige sporen achtergelaten. Gelukkig zijn deze ook alweer aangepakt. Deze E28 heeft namelijk twee nieuwe deuren, daar de oude wat roest hadden. De auto is toen ook gedeeltelijk overnieuw gespoten. De Deko-set zit er wel gewoon weer op.

De verkoper noteert enkele gebruiksporen, maar belooft een auto die er over het algemeen netjes bijstaat. De vraagprijs is 48.750 Euro. Tsja, het is allemaal wel leuk, maar al lang niet meer spotgoedkoop, zo’n oude BMW Alpina. Koop dan?