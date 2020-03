Koop deze bijzondere BMW E23 740i

Nee, de benaming is geen vergissing.

Degenen die een beetje thuis zijn in het motorenaanbod van BMW in de jaren ’80 zullen misschien vraagtekens hebben bij de titel. Het gaat hier technisch gezien echter wel degelijk om een E23 740i, hoewel die nooit geleverd is. De vorige eigenaar is namelijk zelf ijverig aan het sleutelen geweest.

In 1977 zag de tweede generatie van de BMW 7-serie het levenslicht. Het vlaggenschip van BMW was leverbaar in vier uitvoeringen: 728i, 732i, 735i, en 745i. Géén 740i dus. Dit handgeschakelde exemplaar uit 1985, dat momenteel op Marktplaats staat, was dan ook een 728i met 184 pk.

De vorige eigenaar was blijkbaar niet tevreden met een instapmodel. Hij besloot namelijk het M60-blok van een E32 740i erin te lepelen. Daar heeft hij zo’n zes jaar over gedaan. Toen de klus geklaard was, had de zes-in-lijn plaats gemaakt voor een dikke V8, die 286 pk levert. Niet extreem veel voor hedendaagse begrippen, maar even voor de goede orde: de 745i van de E23-generatie had 252 pk. Aangezien de 728i badge niet vervangen is, kun je met deze auto nog wel eens onverwacht uit de hoek komen.

Naast de motor zijn er ook nog wat andere aanpassingen gedaan. Het meest in het oog springend zijn de velgen, die afkomstig zijn uit de schappen van AC Schnitzer. Verder beschikt deze E23 onder meer over een spoiler en een sportuitlaat. De engine swap is als het goed is dus ook duidelijk hoorbaar.

Mocht je wel oren hebben naar een mooie donkerblauwe E23 740i, doe dan vooral een bod. De auto staat momenteel te koop op Marktplaats. Er staat 67.428 km op de klok. Een vraagprijs wordt niet genoemd, dus je mag zelf gaan onderhandelen.