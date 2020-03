Opgelet: morgen gaat de verlaging van de maximumsnelheid in

Vanaf morgen is het op de eerste trajecten al zover.

Dat de maximumsnelheid op de snelwegen omlaag gaat naar 100 km/u zal zelfs degenen die onder een steen leven niet ontgaan zijn. Van een massale protestactie naar het voorbeeld van de boeren is het niet gekomen, dus het gaat gewoon gebeuren. Mocht je de exacte ingangsdatum gemist hebben: dat is dus morgen. Ten minste, dat hangt er vanaf waar je rijdt.

De eerste borden zijn al geplaatst, maar die zijn nu nog bedekt. Vanaf morgen zullen de borden die er al staan ook ‘onthuld’ worden en is de nieuwe maximumsnelheid daar per direct van kracht. Dit was al bekend, maar we zijn zo vriendelijk jullie daar even aan te herinneren.

In totaal moeten er echter meer dan 4000 borden geplaatst worden door heel Nederland, dus dat is een hele klus. De Rijkswaterstaat verwacht daarmee maandag om zes uur ’s ochtends klaar te zijn. Dan is de maximumsnelheid pas echt overal geldig. Mocht je het vergeten zijn: de verlaging van de maximumsnelheid geldt alleen tussen 06.00 en 19.00.

Google Maps

De vraag is of navigatie, zoals Google Maps, dit alles ook weet. Autoblog heeft dit aan Rachid Finge, communications manager van Google Nederland, voorgelegd. Zijn reactie luidde: “We beginnen op de 12e met het aanpassen van de snelheden in Google Maps en hopen op de 16e, net als Rijkswaterstaat, klaar te zijn.” Google Maps is dus aardig up-to-date als het goed is. Met de verschillende snelheden op verschillende tijden wordt eveneens rekening gehouden.

Op welke trajecten de maximumsnelheid van 100 km/u morgen wel en niet geldt is nog niet precies bekend. Het is dus helaas voor iedereen even opletten.

Foto: Lamborghini LM002 door @edwinpeek op Autojunk