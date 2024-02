VW Scirocco keert terug, met achterwielaandrijving!

De VW Scirocco keert terug en maakt WEER een LL Cool J-esque comeback.

Wat is het toch met leuke Volkswagens die niet genoeg aanslaan? Het is niet dat de Wolfsburgers het niet proberen, maar elke keer als ze met een geinige auto komen, kopen jullie het te weinig. Denk aan de Eos, Golf Cabrio, Scirocco, Corrado en straks ook de T-Roc Cabrio. Toegegeven: dat laatste kunnen we nog begrijpen want dat was wel een heel erg bijzondere niche.

De Volkswagen Scirocco missen we nog het meeste. Alle voordelen van een Golf, maar dan in een leuk, sportief en aantrekkelijk pakketje. De compacte coupé kwam in 1976 op de markt en hield het toen tot 1992 uit. Daarna werd ‘ie opgevolgd door de Corrado, die op zijn beurt geen opvolger kreeg. In 2008 verscheen daar een nieuwe Scirocco die tot 2017 gebouwd werd.

SVW Scirocco keert terug: joechei!

Maar goed nieuws: de Scirocco keer terug! Dat meldt Autocar. Volgens de Britse kwaliteitspublicatie (geen ironie, ze zijn echt goed geïnformeerd daar) wil Volkswagen weer terug naar de basis qua design. Het zal geen retromobiel worden, maar het originele lijnenspel van Giugiaro is wel de inspiratie voor het nieuwe model.

Uiteraard is het veel te duur om een sportwagen enkel en alleen te ontwikkelen voor één merk. Je weet wel waarom: hoge ontwikkelingskosten en lage afzet. Dat is de reden waarom de meeste originele Volkswagens zijn afgeschoten. Nee, in dit geval gaat Volkswagen samenwerken met Audi, Cupra en Porsche. niet geheel ontoevallig zijn dat ook de merken die onder Volkswagen AG onder zijn hoede heeft.

Bij Porsche gaan ze de basis gebruiken voor de Porsche 718 (Cayman en Boxster). Audi kan hierdoor de TT alsnog voorzien van een opvolger en bij Cupra zou het om een DarkRebel Coupé gaan. Op zich zou een sportauto niet misstaan in een gamma voor een merk met sportieve pretenties. Het voorstel ligt nu klaar, het is nu aan de grote baas – CEO Thomas Schäfer – om zijn fiat te geven.

Techniek

De Scirocco wordt boven de nieuwe Golf 9 (tevens de opvolger van de ID.3) gepositioneerd. Bijzonder: de Scirocco maakt geen gebruik van Golf-techniek. Dat is wel bijzonder, want zonder uitzondering was de Scirocco onderhuids grotendeels identiek aan de Golf. De Scirocco komt te staan op het PPE-platform en zal dus geheel elektrisch zijn. Dit platform is specifiek ontwikkeld om zo laag mogelijk te zijn, net als dat bij de Audi e-tron GT en Porsche Taycan (die op het J1-platform staan).

Dit klinkt logisch, maar vergeet niet dat je bij een EV te maken hebt met batterijen. In de meeste gevallen is de accu de vloer, maar bij de nieuwe Volkswagen Scirocco is het de bedoeling dat de batterij in de middentunnel en achter het passagiercompartiment. Dit moet zorgen voor een fraaier zijaanzicht (EV’s zijn vaak lelijk) en een interessante gewichtsverdeling.

Ook bijzonder is dat de standaard Scirocco dan achterwielaandrijving krijgt! De sterkere varianten zullen vierwielaandrijving krijgen. Dat is het voordeel van het Porsche-platform. Over dat platform gesproken, er zijn twee varianten. De eerste is die met korte wielbasis, voor de Porsche en Cupra. De Audi en VW-versie krijgen een langere wielbasis en een extra zitrij. Qua vermogens moet je bij de Scirocco instapper denken aan zo’n 300 pk, met een 400 pk sterke Scirocco R met vierwielaandrijving als topmodel. Als Schäfer het een goed idee vindt, keert de nieuwe VW Scirocco terug in 2028.

Fotocredits header: VW Scirocco R op de Nordschleife door @kuifje via Autoblog Spots!

Meer lezen? Dit zijn de leukste betaalbare jaren ’80 Coupés!