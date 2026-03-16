Koop deze bloedmooie V12 Aston bij Domeinen!

We weten niet wat de vorige eigenaar op zijn kerfstok had, maar smaak heeft ‘ie wel.

De auto’s die bij Domeinen belanden zijn vaak niet het toonbeeld van goede smaak. Ook de duurdere auto’s niet. Denk bijvoorbeeld aan een Mansory RS6 of een matgrijze S63 AMG. Maar nu is er toch echt een pareltje online gekomen.

Het betreft een Aston Martin DBS Superleggera uit 2019. Dit model is negen van de tien keer grijs, maar dit exemplaar is uitgevoerd in een prachtige dieprode kleur genaamd Hyper Red. Hier wordt ondergetekende behoorlijk hebberig van.

5,2-liter V12

Deze DBS is niet alleen een lust voor het oog, wat er onder de kap ligt is natuurlijk ook heel erg lekker. Helaas geen atmosferisch blok meer, maar de 5,2 liter biturbo V12 is ook niet te versmaden. En in de basis is dit nog steeds dezelfde motor als in de DB7, de DB9 en de vorige DBS. Je kunt rekenen op 725 pk en maar liefst 900 Nm aan koppel.

Het interieur van deze auto is ook bijzonder uitgevoerd. We zien donkerblauw leer met rode stiksels en rode gordels. Om het feest compleet te maken zien we ook op diverse plekken forged carbon. Misschien hadden we liever gewoon bruin leer gehad, maar je hebt in ieder geval het gevoel dat je in iets bijzonders zit.

Kilometerstand?

De kilometerstand wordt helaas nergens vermeld. Op de foto’s kunnen we weinig gebruikssporen ontdekken, dus de tellerstand is potentieel nog heel laag. Maar dat weten we dus niet. We weten alleen dat de auto in 2023 is geïmporteerd en sindsdien één eigenaar heeft gehad.

Het lijkt erop dat de auto sowieso al een tijdje stilstaat, want de boordcomputer geeft aan ‘Service C overschreden sinds 188 dagen’. Maar dat is ook niet gek, want er kan soms best wat tijd verstrijken tussen het moment dat een auto in beslag wordt genomen en de veiling.

Je kunt in ieder geval een bod uitbrengen op Onlineveilingmeester.nl, vanaf €10. Dat betekent niet dat je de auto ook voor een spotprijs meekrijgt. Als er niet genoeg wordt geboden houdt Domeinen de auto gewoon zelf en proberen ze het later nog een keer.