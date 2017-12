Koop deze flitsende Mustang GT voor een prikkie

MIJN OGEN!

Is het je gelukt om je een weg te banen door de kramp aan je oogballen en hier in dit artikel te belanden? Fijn! Deze Mustang heeft namelijk nog een kleine week te gaan voordat hij het verlossende woord te horen krijgt. De Mustang GT met een 5-liter V8 kwam bij enkele lezers op de radar door bijzonder lage biedingen die heel wat vraagtekens opwekten. Wat is hier nu precies aan de hand?

Wel, op het moment van schrijven heeft de hoogste bieder slechts € 18.500 geboden. Lachwekkend weinig voor een auto die flink wat geld oplevert voor de staat. Hoewel je het misschien zou vermoeden, heeft de prijs niets te maken met die afzichtelijke wrap, hoge kilometerstand (19.905 mijlen) of defecte onderdelen. Nee, de Mustang is van een Amerikaanse militair (stop de clichés!) geweest, waardoor de auto vrijgesteld werd van BPM. Aha! De beste man heeft dus slechts een fractie van het originele bedrag (€ 104.500) betaald en roerde zijn 420 paarden dus zonder pijn in zijn portemonnee door het land.

Ben je nu geen buitenlandse militair net als de huidige eigenaar, dan mag je er een dikke 40 mille aan BPM bij optellen. Hoewel hier de leeftijdskorting vanaf is gehaald, is dat alsnog ruim het dubbele van het huidige hoogste bod. Moedertje Staat zal je aankoop hierom ten zeerste waarderen. Desondanks is de wagen een stuk goedkoper dan de enige vergelijkbare Fastback op Autotrack. Voor laatstgenoemde vraagt de desbetreffende aanbieder net geen € 80.000, waarmee hij dus een kleine 20 mille duurder is dan dit kleurrijke gevaarte. Mocht je de biedoorlog nou winnen, doe ons en de rest van de mensheid dan een lol en trek die wrap er direct af! Vriendelijk bedankt.

Met dank aan iedereen voor de tips, en @willeme voor de berekening!