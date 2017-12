Aandelen-honcho voorspelt ondergang Tesla

De beste meneer weet in ieder geval het een en ander van voorspellen.

Wie bekend is met de aandelenhandel, of de onheilspellende film The Big Short heeft gezien, heeft waarschijnlijk wel gehoord van het zogenaamde ‘short gaan’. In principe is dit het tegenovergestelde van investeren in een ‘doorsnee’ aandeel, omdat er hier wordt ingezet op het idee dat de koers van een bedrijf zal dalen. In feite is het winst maken terwijl anderen de rotte vruchten van hun overtuiging mogen plukken.

Jim Chanos is op dat gebied een expert. De short-seller heeft in zijn tijd heel wat juiste keuzes gemaakt en heeft er meer dan een miljard aan overgehouden. Hij maakte vooral naam door tegen de stroming in te gaan en een Amerikaans energiebedrijf te shorten, wat uiteindelijk de juiste beslissing bleek te zijn. Het belangrijke hieraan is dat Chanos het afgelopen jaar veel overeenkomsten heeft gezien tussen Tesla en Enron Corp., zoals het bedrijf heette, voordat laatstgenoemde een duikvlucht nam.

Tegenover Bloomberg deed Chanos zijn verhaal. Volgens Chanos lopen de aandelen van Tesla zo hard omdat ze bij short-handelaren behoorlijk goed in de smaak vallen. Naar zijn idee was Tesla voorloper van het aantrekkelijk maken van de EV, maar lopen ze inmiddels enigszins achter de feiten aan, met name op het gebied van autonoom rijden. Om deze reden zijn er aardig mensen van overtuigd dat het niet veel langer goed zal gaan met de elektro-gigant.

“What Elon did was simple: He made EVs sexy. Prior to that you had to compromise and get something like a Prius. But now he has the entire auto world that has figured that out and is coming up with aspirational cars. He’s fighting a different fight.”

Chanos beweert overigens stellig dat Elon Musk het bedrijf binnen enkele jaren zal verlaten, zodat hij zich meer kan focussen op andere tijdrovende projecten als SpaceX. Volgen we zijn logica, dan is het misschien helemaal niet zo’n bizar idee. Hoewel Tesla heel wat interessante wagens op de planning heeft staan, bestaan er nog altijd productieproblemen voor de Model 3 en knalt het ook nog eens door astronomische bedragen heen.

Het blijft nog maar de vraag in hoeverre zijn voorspellingen uit zullen komen, maar gezien zijn achtergrond is het onnodig om het zout erbij te pakken om zijn uitspraken te verteren.

