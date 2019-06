Koop deze gouden ‘F80 M3’ voor vijftien mille

Wel gek dat er wat kleine wielen opzitten en dat 'ie het gewone stuurwiel van de standaard-Dreier heeft...Hmm...

Inderdaad, je had ‘m natuurlijk al door. De reden voor de bovenstaande ‘afwijkingen’ is dat het hier niet om een echte F80 M3 (rijtest) gaat, maar om een F30 320i. We hebben dus weer te maken met een schaap in wolfskleren. In dit geval zijn de zaken allemaal net wat serieuzer aangepakt dan bij de ‘RS6’ van vorige week, want de Dreizwanziger heeft van buiten bijna de hele M3-uitdossing meegekregen.

De bumpers, de vier uitlaten (voor elke cilinder één), het spoilerlipje op de kofferklep, de baaaaadge, het is allemaal aanwezig. Alleen de kieuwen achter de voorste wielkasten vallen direct op door afwezigheid, wat al decennialang een mooi aangrijpingspunt vormt voor ‘echte kenners’ om een nep-M te ontmaskeren. En nou ja goed, er zitten ook wel bizar kleine wielen op. We vermoedden dat dat in het verleden vast wel eens anders is geweest. Wellicht heeft een van de vorige zeven eigenaren zijn jetsers er voor verkoop afgehaald, om ze op zijn nieuwe ‘M6’ te schroeven.

Stap je in de verswekkerde Bimmer, dan wacht je helaas een teleurstelling. Zo extrovert als het exterieur is, zo saai is het interieur. Oké, er is nog geprobeerd het geheel wat op te piepen door de sierlijst over het dash te vergulden. Leuke poging, maar het verbloemt niet dat het hier gaat om een redelijk dertien-in-dozijn uitgeruste 3-serie. Het is wel een ‘executive’ met xenons, maar er zitten niet eens de sportstoelen en het sportstuur van het M-pakket in. De navi is ook piepklein.

De vraagprijs voor dit geheel bedraagt 14.950 Euro. Daar heb je geen F80 M3 voor, maar wel een hele trits vergelijkbare 320jes en 328jes (rijtest). Die zien er dan wat minder spannend uit. Is dat voor jou een nadeel, of juist een voordeel? Laat het weten, in de comments!

Dank Marijn voor de tip!