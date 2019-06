Red Bull krijgt een oorvijg van een pannenkoek

Doe mij maar een pannenkoek met vijgen, geitenkaas en honing.

Red Bull Racing presteert dit seizoen op de baan nog niet helemaal zoals we gehoopt hadden voorafgaand aan het seizoen, maar naast Max is er minimaal één persoon bij het team wel uitermate goed in vorm dit jaar. Hij heeft twee duimen, heeft een paar hotels, komt uit Oostenrijk en luistert naar de naam Helmut Marko. Der Helmut was al nooit te omschrijven als de Oostenrijkse Ben Bot (voor onze jonge lezers: een ingetogen diplomaat), maar dit jaar ontpopt hij zich pas echt als een heuse boude uitspraak-machine. Een bewuste strategie om af te leiden van het feit dat het niet zo lekker gaat bij Red Bull Racing noch het opleidingsprogramma? Misschien. Kostelijk Boulevardesque vermaak in het theater van de F1? Sowieso.

Onlangs uitte Marko zijn onvrede over het feit dat Mercedes zo superieur is op typerende wijze, namelijk door het lekker dik aan te zetten en en passant iemand snoeihard af te branden. Het ‘slachtoffer’ in kwestie heeft twee duimen, heeft een puissant rijke vader, komt uit Rusland en luistert naar de naam Nikita Mazepin. Mazepin rijdt al een aantal jaar zonder veel succes rond in de ‘opstapklasses’, dit jaar als teamgenoot van onze eigen Nyck de Vries bij ART in de Formule 2.

Nikita’s pa Dmitry Mazepin is een oligarch en wilde vorig jaar Force India kopen, doch werd afgetroefd door Lawrence Stroll en diens matties. Als vader heeft Dmitry echter niet volledig gefaald, want hij heeft met zijn geld al wel een paar F1-tests afgedwongen voor zijn zoon, eerst bij Force India, maar recentelijk ook bij Mercedes. Die laatste test zorgde ervoor dar Nikita op de radar kwam van Helmut Marko, maar dan niet op de manier die hij wellicht gehoopt had.

Ondanks dat Mazepin namelijk de snelste tijd op de klokken zetten, was Helmuts takeaway dat de Mercedes W10 nou zo uiterst dominant is dat zelfs ‘een tweederangs Formule 2 coureur’ er de snelste tijd mee kan rijden. Gezien de resultaten van Mazepin feitelijk een fair statement, maar ook wel een beetje unnecessary, zoals de Britten zouden zeggen.

Nikita is dan ook niet echt onder de indruk en slaat voorzichtig terug. Hij geeft aan weinig te kunnen met de kritiek van Marko. Tevens stelt Mazepin voor dat het wellicht beter zou zijn als Marko zich focust op het sneller maken van zijn eigen team, in plaats van kritiek te leveren op mensen die hun werk beter doen dan hij. Touché. En tevens ouch.