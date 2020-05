Koop deze groene Jaguar XF V8 sleeper

Deze groene jaguar XF V8 sleeper zou eigenlijk bij ons allemaal bovenaan het verlanglijstje moeten staan.

Bij het schrijven van het Mégane-artikel van vandaag werd ondergetekende een beetje weemoedig. We worden ouder, dus dat betekent dat bijzondere autosoorten gaan verdwijnen. Dat zie je overal. In het geval van de Mégane ging het om het verdwijnen van de driedeurs hatchback.

Gewoon een V8

Een andere categorie die we heel erg missen (zonder dat we het doorhebben), is de reguliere E-segment sedan met ‘gewoon’ een V8. We bedoelen niet de topmodellen, maar gewoon een normale versie met toevallig. Denk aan de BMW 540i in plaats van de M5. Ja, er is nu een M550i, maar daar zitten zó veel M-plakkertjes op, dat het te veel een wannabe–M5 is, ook al is de M550i onder de streep een betere aanbieding dan de M5, maar dat terzijde.

XF (X250)

Bij Jaguar was het niet anders. De XF (generatie X250) was leverbaar met diverse motoren. Aanvankelijk kon je ‘m krijgen met een 3.0 V6, 4.2 V8 en 4.2 supercharged V8 (plus een XF diesel). Later werden de 4.2 V8’s vervangen door de 5.0, de zogenaamde AJ-8 Gen III, alhoewel Jaguar ‘m zelf liefkozend AJ133 noemt. De V8 kwam er in twee smaakjes. De XF-R (en latere XF-RS) kennen we: dankzij een dikke TVS supercharger is dat een zeer vermakelijke auto.

5.0 zonder supercharger

De XF die je op de afbeeldingen ziet, heeft de normale versie onder de kap. Dus een 5.0 V8 met ‘slechts’ 385 pk (bij 6.500 toeren) en 515 Nm (bij 3.500 toeren). Dit blok is iets meer op raffinement afgestemd, alhoewel de motor een vuig randje heeft bij volgas. Precies zoals het hoort bij een Jaguar. Een Jaguar-rijder wordt immers ouder, niet volwassener.

Portfolio

De auto in kwestie is een XF 5.0 Portfolio, dus de uitvoering met alle toeters en bellen. Zelfs het dashboard is met leder bekleed. Gelukkig is de auto niet voorzien van allerlei faux-sportieve elementen om de link te leggen met de XF-R. Nee, deze XF omarmd als het ware zijn oubolligheid met trots. Het door Ian Callum getekende koetswerk is voorzien van een donkergroene lak. Het interieur is uiteraard beige met lekker veel hout.

Erg goedkoop

Qua geld hoef je je nergens druk om te maken, want ze zijn tegenwoordig erg goedkoop geworden. Omdat de XF massaal genegeerd wordt door sportschoolhouders, snackbareigenaren, shoarmaboeren, taxibedrijven en alternatieve incassobureaus, is een XF relatief betaalbaar. Dit exemplaar staat namelijk te koop voor 14.900 euro. Natuurlijk, bij de eerste beurt komt er nog een duizendje of twee bij (de vorige eigenaar was boven alles een Jaguar eigenaar…), maar toch.

Import

Het is enorm veel waar voor je geld. Ook al is dit een geïmporteerde auto. Het is namelijk niet zo deze Jaguar XF V8 sleeper een half miljoen kilometers heeft gelopen. De teller staat op een bescheiden 133.123 km. Kortom, daar kan nog wel een tonnetje bij. Interesse? De advertentie van deze Jaguar XF 5.0 kun je hier bekijken. Check wel ons Jaguar XF aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.