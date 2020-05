Rolls-Royce Aero Cowling doet Renault Mégane na

De Rolls-Royce Aero Cowling is een directe kopie van de Renault Mégane uit de jaren ’90. Althans, bijna.

Rolls-Royce was niet heel erg goed in cabriolets rond de period van de jaren ’90 tot ’05. Logisch, het merk zat in een spagaat door de overname van Volkswagen. Daardoor werd er één Rolls-Royce Cabrio model gelanceerd, de Corniche. Dat is nog altijd de enige Bentley die later werd omgedoopt tot Rolls-Royce in plaats van andersom.

Exotische tweezitter

Renault daarentegen deed het uitstekend met cabrio’s in precies die periode. We doelen niet op de Mégane CC, een onding dat geen enkel nut heeft gediend, behalve irritatie opwekken. Nee, zijn voorganger. Die was namelijk briljant. Je kon namelijk de ‘Roadbox’ bestellen.

Dat was een soort tonneaucover als vervanging voor het achterbankje, waardoor je spullen eronder kon bewaren én je Mégane er uitzag als een exotische tweezitter. Gaaf!

Rolls-Royce Aero Cowling

En zo komen we uit op de Rolls-Royce Aero Cowling voor de Dawn. Nu moeten we zeggen dat Rolls-Royce de bijzondere opties en accessoires waanzinnig mooi kan brengen. Dat is met de Rolls-Royce Aero Cowling niet anders. Uiteraard is het een verplicht nummertje als je een open Roller gaat bestellen. De Cowling maakte in 2018 zijn debuut en was te zien op speciale edities, of commissions, zoals Rolls-Royce het zo mooi noemt. Dit is de eerste ‘gewone’.

Consumentengoederen

Je gaat ook geen Mac Pro kopen met XDR monitor zonder stand (999 euro) en zonder die wieltjes (399 euro). Het is de hoogste klasse als het gaat om consumentengoederen. Er is geen logische redenering om de aanschaf goed te praten. Je wilt het gewoon hebben. Dat is met de Aero Cowling voor de Rolls-Royce Dawn precies hetzelfde.

Accessoire

Deze kun je bestellen als optie of accessoire voor je Rolls-Royce Dawn. De Rolls-Royce Aero Cowling is gemaakt van koolstofvezel, leer en aluminium. Uiteraard, kunnen we wel zeggen: ze doen niet aan plastic bij Rolls-Royce. In het meubelstuk heb je ook wat opbergruimte voor de twee inzittenden. Ja, twee: de achterbank is uiteraard niet meer te gebruiken.

Tweedehands Mégane Cabrio

Wat je kwijt bent voor zo’n Roadbox van Rolls-Royce, is niet mals: zo’n 30 mille (beetje afhankelijk van specificatie waarschijnlijk). Grote kans dat je voor dat bedrag zo’n beetje alle tweedehands Megane Cabrio’s met roadbox (in Nederland) kunt kopen. Ook leuk.