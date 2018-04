Pogea 488 geeft de Pista het nakijken

De wondere wereld van tuning biedt leuke cijfers.

De alweer bijna 10 jaar oude 458 Italia bracht ons een V8-motor met 562 pk. Dat was in 2009 heel wat voor een ‘middenklasse’ supercar. Door de jaren heen heeft de 458 een aantal evoluties meegemaakt. In 2012 kwam er de 458 Speciale, in 2015 de 488 GTB en in 2018 brengt Ferrari ons de 488 Pista. De styling van de auto is niet gigantisch veranderd, de motor wel: het is nu een kleine(re) 4-liter V8 met turbo’s, die in de Pista 720 pk levert. Dat is al 160 meer dan de originele 458. Is het dan genoeg? Nope.

Pogea Racing GmbH presenteert de FPlus Corsa. In de basis een 488 GTB (dus geen Pista), aangepakt met een originele bodykit. Het is de eerste supercar van Pogea dat voorheen bekend stond om verschillende tuningsets voor de Abarth 500 en Alfa Romeo 4C. De FPlus beschikt over extra carbon onderdelen die het gewicht van de auto verlagen met zo’n 50 kg. De bodykit moet je ding zijn, het dient in ieder geval nog voor het ietwat beheersen van de extra paarden.

De FPlus heeft namelijk ook de nodige veranderingen gekregen onder de kap. De V8 perst nu 820 pk en 900 Nm uit. Dat is dus 100 pk meer dan de 488 Pista. Simpel gezegd is laatstgenoemde ook een 488 met bodykit, dus in dat opzicht zijn de twee vergelijkbaar. Wel is een FPlus exclusiever, er komen maar 20 exemplaren van. Snel wezen dus.

De auto debuteert op de vandaag afgetrapte Top Marques in Monaco. Pogea laat het in ieder geval heel aantrekkelijk lijken. Is het smakeloze tuning, of een waardig alternatief voor de Pista?