Koop de Formule 1-auto waarmee Schumacher naam maakte

Bertrand Gachot’s gevangenisstraf is misschien het beste dat de Formule 1 ooit is overkomen. Nadat de geboren Luxemburger in 1991 voldoende mensen van zijn kwaliteiten wist te overtuigen door de snelste ronde te rijden in Hongarije, kwam hij niet veel later in Londen hardhandig in aanraking met een taxichauffeur. Na een agressieve woordenwisseling sproeide Gachot traangas in de ogen van zijn bestuurder. Die actie zou hem twee maanden lang in de bak houden.

Hierop had het Formule 1-team van Eddie Jordan ineens een coureur minder, en moest er snel een vervanger gezocht worden. Tijdens een test op Silverstone wist een jonge Michael Schumacher te overtuigen. Hierop kreeg hij een stoeltje voor Spa-Francorchamps. Op één van de lastigste circuits reed Schumacher zijn teamgenoot, de ervaren Andrea de Cesaris, direct zoek. En dat terwijl hij er nog nooit had gereden! Ondanks dat de Duitser in de wedstrijd al na één ronde uitviel dankzij een kapotte koppeling, had hij zijn stempel gedrukt. De teams stonden in de rij.

Hoewel Eddie Jordan nog probeerde een overstap tegen te houden, was zijn inzet tevergeefs. Schumacher ging de volgende wedstrijd aan de slag voor Benetton en reed in de resterende vijf races liefst driemaal in de punten. Bijzonder knap, zeker wanneer je bedenkt dat hij zijn teamgenoot, oudgediende en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, in zijn eerste drie races voor het team achter zich wist te houden. “En die laatste twee races dan?“, hoor ik je vragen. Wel, daarin viel Schumacher uit.

Het volgende seizoen zou het team beginnen met een geëvolueerde versie van het chassis van 1991. Na drie races, waarin de Duitser tot twee keer toe op het podium te vinden was, werd het chassis van 1992 in Spanje voor het eerst ingezet. De B192 bleek direct competitief te zijn. Goed, de Williams’ van Mansell en Patrese waren praktisch onoverwinnelijk, maar in de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje parkeerde hij zijn auto mooi als tweede op de grid, nog voor Ayrton Senna. Vierentwintig uur later, na de race, kwam hij op diezelfde positie over de streep. Schumi’s eerste tweede plaats was een feit.

Je raadt het al, de auto waarin Schumacher zijn beste weekend tot dan toe beleefde, hebben we hier voor ons. Na de Grote Prijs van Spanje werd de wagen gedegradeerd tot reserve-auto voor de races in San Marino en Monaco. Echter leek het er geen enkel moment op dat de auto ingezet zou moeten worden, waardoor de B192-01 heelhuids het seizoen doorkwam. Iets waar de verzamelaars ongetwijfeld om zullen te staan springen.

De B192-01, met een 3,5 liter Ford V8 achterin, heeft naar verluidt een kleine 1.000 km afgelegd. Afgezien van het feit dat Schumacher hiermee zijn eerste tweede plaats wist te behalen, is de B192 tevens de auto waarbij Schumacher te maken kreeg met Ross Brawn en Rory Byrne. De B192 was het technische liefdeskind van de Brit en Zuid-Afrikaan; een geniaal duo dat hem later, jaar na jaar, aan een overmachtige Ferrari zou helpen.

Momenteel wacht de auto op de Monegaskische veiling van RM Sotheby’s. Een richtprijs wordt niet gegeven, maar het is niet ondenkbaar dat hij een flinke smak geld mag kosten.

