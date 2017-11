Koop deze Mercedes 300 SL’S’ in Boxtel en…

...krijg er een vrachtwagen gratis bij!

Deze bijzondere klassieke Mercedes staat niet te koop (link) in Monaco, Londen of Pebble Beach, maar gewoon in het Brabantse Boxtel. Daar zit een klassiekerboer met soms wat mooi spul. In de categorie ‘mooi spul’ valt zeker ook deze Mercedes 300 SL’S’, die zijn leven begon als echte 300SL maar aan het begin van dit millennium werd omgebouwd tot ‘SLS’.

Klinkt als blasfemie om zo’n juweel om te gaan bouwen, maar feitelijk is het minder erg dan je op het eerste gezicht zou denken. De 300 ‘SLS’ was namelijk ook geen officieel model van Mercedes, maar werd medio jaren ’50 in de Amerikaanse racerij geboren ten gevolge van een tragedie.

In 1955 vond op Le Mans zoals velen wel zullen weten de horrorcrash der horrorcrashes plaats. Een Mercedes 300 SLR met Pierre Levegh achter het stuur vloog het publiek in. De coureur kwam om het leven en nam een onvoorstelbare 82 mensen mee in zijn dood. Naar aanleiding van het ongeluk trok Mercedes de stekker uit haar raceprogramma en dus kwam er ook een eind aan de 300 SLR.

Dat wil echter niet zeggen dat (amateur-)coureurs geen behoefte meer hadden om snelle Merc’s om een potje mee te stoeien op het circuit. Onder hen onder andere Paul O’Shea, die twee 300 SL Roadster om liet bouwen tot -jawel- 300 SLS-en. Bij Kienle Automobiltechnik werd er bijna 250 kilo van de roadsters afgeschaafd en kreeg de motor en 35 pk bij.

Dit exemplaar dat te koop staat in Boxtel is in dezelfde trant omgebouwd door HK-Engineering in Duitsland. Ook in dit geval is de motor iets opgepept en is de auto 250 kilo lichter gemaakt. De auto heeft in het recente verleden onder meer meegedaan aan de Carrera Panamericana en de Goodwood Revival.

Maar dat is nog niet alles! Als je de auto koopt krijg je er een eveneens klassieke truck van Mercedes gratis bij. Deze ‘1113’ uit 1969 heeft een 5.6 liter grote zes-in-lijn op diesel onder de kap en je kan er de SLS mee vervoeren naar evenementen en dergelijke. Helaas mogen alleen serieuze klanten de prijs weten van de combinatie.

Bedankt Arjan voor de tip!