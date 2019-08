Koop deze Mercedes SL met een bijzonder interieur

Als je vrienden vraagt wat ze vinden van je nieuwe auto zullen ze zeggen 'ja, wel...apart'.

De Mercedes SL van de generatie R129 heeft lang in die moelijke fase gezeten voor oude dikke Duitsers. Iedereen snapt wel wat we bedoelen: die fase dat de vraagprijzen een stuk lager zijn dan de kosten voor het jaarlijkse onderhoud. Mensen als collega @willeme vinden het dan een beetje gênant om erin gezien te worden. Bijna alle dikke Duitsers moeten even door deze fase heen om daarna uit te groeien tot gerespecteerde klassiekers. Voor de R129 lijkt nu in navolging van de W113 (Pagode) en R107 deze gouden tijd aan te breken. Maar geldt dat ook voor dit exemplaar, of zal het altijd gênant zijn je hierin te vertonen?

Deze SL heeft is namelijk toen ‘ie gloednieuw was besprenkelijk met Belgische saus door Carat Duchatelet. Deze onvolprezen stijlgoeroes waren hun tijd ver vooruit, want ze spoten alle zijpanelen en stootstrips in carrosseriekleur. Dat is echter niet het enige wat ze met de SL deden, want vrijwel het hele interieur is rood gemaakt. En dan bedoelen we ook echt bijna alles, inclusief het stuur en de klokkenwinkel. Alleen speciale houten sierlijsten en enkele bedieningspanelen zijn niet rood. Het doet een beetje denken aan de W126 van een drugsdealer die de Hermès behandeling kreeg. Alleen pastte het bij die oude ‘S’ gevoelsmatig wat beter.

Het eindresultaat moet in dit geval een beetje je ding zijn, laten we het zo zeggen. Voordeel voor de R129-liefhebbers is dat de auto een zacht leven heeft gehad. De origineel in België geleverde auto bracht namelijk een groot deel van de tijd door in Monaco, waar ‘ie als tweede auto fungeerde. Er zit zelfs nog een extra Ronal reservewiel in om de vier gemonteerde units te kunnen vervangen. De vraagprijs bedraagt vandaag de dag 21.500 Euro. Op zich niet gek voor een nette SL500. Koop dan?

Dank Dennis voor de tip!