Sweet, de tofste moderne auto krijgt een puike opvolger

Oké ik had ook de 812 Superfast kunnen bedoelen, maar ik bedoel die andere.

Auto’s worden de laatste jaren eigenlijk alleen maar saaier. Kleinere motoren, turbo’s, elektromotoren zonder broem-broem geluidjes, twee in plaats van drie pedalen, hoger op de poten, voorwiel- of vierwielaangedreven in plaats van premium RWD en als klap op de vuurpijl semi-autonoom. Als échte autoliefhebber is het om moedeloos van te worden. Gelukkig is er nog één recente auto die aan ál deze nieuwerwetse nonsens is ontsnapt: de Porsche 911 991 GT3 Touring Package.

Deze legendarische geweldenaar is zo fabeltastisch dat er eigenlijk een film over gemaakt zou moeten worden met Mel Gibson in de hoofdrol. Na het gestaag aanhalen van de spanningsboog zou deze dan op een gepast kunnen exclameren: “You can take our lives but you will never take our Porsche 911 GT3 Touring Package!”. Alle petrolheads zouden dan gevuld worden met hoop: we hebben zware verliezen geleden door stomme bureaucratische regeltjes, maar nog niet alles is verloren. En het lijkt erop dat deze situatie nog even blijft bestaan.

Op de Nürburgring heeft @michaeldejong namelijk een glimp opgevangen van iets wat verdacht veel lijkt op een 992 911 GT3 Touring Package. En kijk nou hoe dik de spoilerloze GT3 eruit ziet. Net als bij de huis-tuin-en-keuken 992 zijn de achterwielen achter wat groter dan voor en heeft ook de RS-loze GT3 nu de dikke koets. De uitlaatjes zijn traditioneel in het midden geplaatst en de kentekenplaat zit geruststellend hoog waar die hoort.

Het beste nieuws is echter wat we horen. Dit kan geen turbotor zijn, toch? En de momenten dat de motor even ‘stilvalt’ tussen schakelmomenten suggereert dat de bestuurder hier aan het werk is in plaats van een computer. Uiteraard zullen onze overloards in Den Haag het ons via een belachelijke hoeveelheid CO2-tax praktisch verbieden om de auto te kopen, in plaats van zo’n saaie müsli-bak met batterijen. Maar goed, wat voor prijskaartje kan je plakken op zo’n heerlijke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid?