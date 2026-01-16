Koop deze one-off van een beroemde eigenaar

Deze auto ziet er oud uit van de buitenkant, maar dat is ‘ie niet.

We kennen Kevin Hart vooral als grappenmaker en acteur, maar wat je misschien niet wist: hij is ook fervent autoliefhebber. Je zou kunnen zeggen: een autoliefhebber in hart en nieren. Een van zijn auto’s wordt nu geveild. Dit is een unieke creatie.

Omgekeerde restomod

Op het eerste gezicht lijkt het een old school Ford Bronco, die wat gepimpt is. Niets is echter minder waar: het is juist een nieuwe Bronco die een old school look heeft gekregen. Een soort omgekeerde restomod dus.

De nieuwe Ford Bronco is leverbaar als 2-deurs, dus dit vormde de ideale basis voor een hommage aan de eerste generatie. Die was namelijk altijd een 2-deurs. De auto is in opdracht van Kevin Hart omgebouwd door het bedrijf Vintage Modern.

Zij hebben de Bronco voorzien van een grille, koplampen, achterlichten en spiegels in de stijl van de originele Bronco. Ook de bumpers zijn vervangen. Verder is de auto voorzien van een ouderwets stoffen dakje en klassiek ogende velgen. De carrosserie is nog hetzelfde, maar met de aanpassingen ziet de auto er toch 50 jaar ouder uit.

Ecoboost V6

Onderhuids is deze Bronco echter hartstikke modern. Het kloppende hart van de auto is een 2,7 liter Ecoboost V6. Niet helemaal historisch verantwoord, maar het origineel was wel degelijk leverbaar met zescilinders. Dat waren echter zes-in-lijn-motoren. De bak is al helemaal niet historisch verantwoord, want dat is een automaat. Terwijl de Bronco ook gewoon te krijgen is met handbak. Maar het idee van deze auto is dus: ouderwetse looks, met moderne techniek.

De auto dateert uit 2024, dus Kevin is er vrij snel op uitgekeken. De Bronco wordt geveild op de Scottsdale Auction van Barrett-Jackson, die morgen van start gaat. De auto wordt ‘No Reserve’ geveild, maar zal ongetwijfeld een leuk bedragje opbrengen. Naar verluidt doet Kevin de auto wel weg met pijn in zijn hart.