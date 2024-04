BREEK: Nico Hülkenberg pakt één van de Audi F1 stoeltjes!

Nico Hülkenberg neemt ontslag bij Haas! Waarom hij dat doet?

We leven in rare tijden. Althans, als we kijken naar de hoogste regionen van de autosport. Formule 2-kampioenen blijken zelden door te kunnen stoten, terwijl de oudere coureurs het heel erg goed doen. Kijk maar naar Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Maar ook Nico Hülkenberg mogen we rekenen tot een coureur die uitstekend – als ware het een schitterende Barolo – op dronk komt. In 2019 werd zijn contract niet verlengd door Cyrill Abiteboul, die zelf eigenlijk slechter presteerde dan Nico, maar dat terzijde. Gelukkig kon de man uit Emmerich (vlak over de grens) geregeld invallen om te laten zien dat hij het nog steeds kon.

Hülkenberg weg bij Haas

Het afgelopen seizoen keerde Nico terug bij Haas. Dat bleek uiteindelijk een geweldige campagne te zijn, want hij reed Kevin Magnussen echt he-le-maal zoek. Je weet wel, de Kevin Magnussen die het jaar ervoor Mick Schumacher er traag uit liet zien. Met name in de kwalificaties doet Hülkenberg knappe dingen met die Haas. Je zou denken dat Haas en Hülkenberg (klinkt als olijk rechercheursduo) met elkaar samen willen gaan, maar niets is minder waar. Hülkenberg dient namelijk zijn ontslag in bij Haas!

De Duitse coureur maakt het seizoen af bij Haas en zal ze dan gaan verlaten. Sad! Wat hij daarna gaat doen, is al bekend. Want bijna tegelijkertijd dat Haas het verlies van Hülkenberg mede deelt, heeft Audi goed nieuws: Hülkenberg gaat naar Audi!

Althans, hij zal volgend jaar gaan rijden voor Audi / Sauber. Waarschijnlijk zal 2025 echt een voorbereidingsjaar worden voor het team dat in 2026 als Audi verder gaat. Het is niet voor het eerst dat Nico Hülkenberg voor het team uit Hinwill (Zwitsersland) gaat rijden. Dat deed hij al eerder in 2013. Toen haalde hij 51 punten en eindigde hij het seizoen als tiende.

En bij Haas dan?

De ruimte die Nico achterlaat bij Haas, zal hoogstwaarschijnlijk worden opgevuld oor Oliver Bearman. Hij is een Scuderia Ferrari-protegé en Haas rijdt met Ferrari-motoren. Dus dan is een zo’n deal niet ongebruikelijk. Bij Ferrari rijden lieveling Charles Leclerc en de bijkans bejaarde Lewis Hamilton, dus Bearman zal daar de komende jaren niet rijden. Dit seizoen viel Bearman niet onverdienstelijk in voor Carlos Sainz tijdens de GP van Saudi-Arabië.

Hier rijdt Nico Hülkenberg voor een auto van het team waar hij volgend jaar voor rijdt.

Wat er gaat gebeuren met de huidige rijders van Stake (Zhou en Bottas) is nog niet helemaal duidelijk. Beiden zijn niet echt de killers die geregeld verrassen zoals Hülkenberg weg doet. De gok van Ome @jaapiyo is dat ze beide een account op Monsterboard kunnen aanmaken.