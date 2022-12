Mercedes-Benz Sprinter W906 2006-2018 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mercedes-Benz Sprinter W906

Misschien wel de populairste bus onder de busjes, deze Mercedes-Benz Sprinter. En het is bedrijfsautoweek op Autoblog! Dus ook in ons occasion aankoopadvies deze week een bedrijfsauto! We hebben gekozen voor de tweede generatie Mercedes-Benz Sprinter. Een exemplaar uit 2015, dus na de facelift van 2013. Toen kreeg de 2e generatie van de Sprinter onder andere een nieuwe neus en nieuwe koplampen.

De Sprinter heeft een Nederlands tintje. Ten tijde van de introductie van de 2e generatie was namelijk de Nederlander Bertrand Janssen designchef van Mercedes-Benz trucks en bestelauto’s. In die hoedanigheid is hij dus verantwoordelijk voor het uiterlijk van de auto.

We rijden met de Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, voorzien van een 7-traps automaat. De 2.143 cc diesel is goed voor 130 pk. Vind je er één van de voor de facelift dan is de automaat een 5-traps. Ook geleverd met een handbak uiteraard.

Motoren

We beperken ons even tot de motoren van na de facelift van 2013. Verreweg de meeste exemplaren zijn voorzien van de 2.1 diesel zoals in ons exemplaar. Mercedes noemt de motor de OM651. Voor de liefhebbers. Er was nog een diesel beschikbaar, de 3.0 liter V6 of OM642.

Een benzinemotor was ook mogelijk, maar die zul je met een vergrootglas moeten gaan zoeken, maar hij was er wel. Een 1.8 kompressor om precies te zijn. In ons land vaak gecombineerd met aardgas. In Amerika is de Sprinter ook geleverd met een 3.5 liter V6 benzinemotor.

De tweede generatie Sprinter was standaard voorzien van achterwielaandrijving. Ook de huidige is nog altijd verkrijgbaar met voor-, achter- of vierwielaandrijving.

Hoogte en lengtematen

Als je in de markt bent voor een bedrijfswagen moet je jezelf van te voren goed afvragen waar je naar op zoek bent. Groot, klein, laadvermogen, trekgewicht. Wil je er een aannemersbedrijf mee mobiel maken, of zoek je een Sprinter als deze om er bijvoorbeeld een camper van te maken? Moet het een BTW auto zijn of is een Marge auto ook prima? Wat verwacht je van je tweedehands bedrijfswagen?

In dit exemplaar zit achterin een complete werkplaats, als je die niet nodig hebt kun je wellicht beter doorzoeken naar een ander exemplaar die dat niet heeft, dan hoef je er ook niet voor te betalen.

Mercedes werkt voor de Sprinter met vier lengtematen en drie hoogtematen. Dit exemplaar is met lengte 2 al bijna zes meter lang. Lengte 4 haalt zelfs de 7,7 meter. Onze occasion van vandaag is hoogte 2. L2H2 is de meest verkochte maat.

Opties

Net als bij de personenauto’s van het merk zit de standaard auto niet persé super dik in de spullen. Zeker bij een busje was de standaarduitrusting kaal te noemen. Een radio was bijvoorbeeld een optie. Net als bij de personenauto’s kon je gelukkig flink wat opties aankruisen. Dit exemplaar is onder andere voorzien van een lucht geveerde stoel, airco, cruise control en parkeersensoren.

Aandachtspunten Mercedes-Benz Sprinter W906

Als je een tweedehands Mercedes-Benz Sprinter W906 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Mercedes-Benz Sprinter W906 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Het aanbod in tweedehands Sprinters is enorm. Bedenk goed wat je verwacht van je bus en kijk of je er achter kunt komen wie de vorige eigenaar was. Een aannemer zal anders met zijn bus omspringen dan een groothandel in piepschuim.

Carrosserie en interieur

De eerste generatie Sprinter is berucht vanwege roestproblemen. Bij de ontwikkeling van de tweede generatie is daar goed op gelet door de ingenieurs van Mercedes. Veel minder roestgevoelig, maar niet onaantastbaar. Vooral schades die niet goed zijn verholpen kunnen het roestmonster aantrekken. Let daar zeker op bij een bedrijfsauto. Een buts of schade zit er zo op en dat zijn zwakke plekken voor roest.

Aandrijflijn

Zoals gezegd is de OM651 de meest verkochte motor en daar is dus ook het meeste over bekend. Het grootste punt om op te letten bij de viercilinder diesel is de distributieketting. Het is een misvatting dat je met een ketting altijd goed zit. De nokkenasspanners verliezen na verloop van tijd hun kracht en effectiviteit. Daardoor komt er rek op de distributieketting en daardoor kan het zijn dat de motor net niet “op tijd” loopt.

Ook een issue bij deze motor is koelwater lekkage door een defecte waterpomp. Check de motorruimte even op roze strepen en kijk bij de proefrit of de motor goed op temperatuur komt.

Er zijn ook best wel wat meldingen te vinden dat rond de 300 duizend kilometer de turbo het nog wel eens wil begeven. Er is echter zeer veel aanbod met lagere kilometerstanden, dus dan lijkt dit niet zo’n zorg.

Andere aandachtspunten zijn de spanningsregelaar in de dynamo die nog wel eens problemen wil geven en het AD Blue verwarmingselement dat nog wel eens door wil branden en de motor in een veilige modus laat schieten.

De OM642 zescilinder kan veel olie lekken. De lekkage komt vaak bij de oliekoeler vandaan. Die kun je gewoon vervangen, of de pakking, en het probleem is dan vaak opgelost. Check de motor dus goed om te zien of die koeler al eens vervangen of gerepareerd is. Het laat namelijk veel troep achter. Daardoor is het soms ook moeilijk om te zien of het al gemaakt is of een nieuwe lekkage betreft.

Een ander veel voorkomend probleem bij de OM642 is het vollopen van het dieselpartikel filter (DPF). Het roetfilter regenereert op een gegeven moment niet meer en raakt steeds voller. Twee opties om het euvel op te lossen: reinigen of vervangen. Hou er wel rekening mee dat het filter al eens gereinigd kan zijn, een nieuwe reinigingsbeurt is dan niet altijd effectief en de enige optie die dan over blijft is vervangen.

De 1.8 benzinemotor is weinig verkocht, maar er wordt wel ophoping van vuil bij de inlaatklep gemeld.

Elektronica

Qua elektronica zijn het vooral de sensoren die nog wel eens problemen kunnen geven. Vooral de NOX sensoren willen bij de Sprinter nog wel eens de geest geven en zijn een aandachtspunt.

Motoren

Diesel

313 CDI 130 pk / 305 Nm (OM651)

218 CDI 150 pk / 330 Nm (OM642)

318 CDI 150 pk / 330 Nm (OM642)

418 CDI 150 pk / 330 Nm (OM642)

519 CDI 150 pk / 330 Nm (OM642)

Benzine (al dan niet in combinatie met CNG af-fabriek)

(al dan niet in combinatie met CNG af-fabriek) 216 156 pk / 240 Nm

316 156 pk / 240 Nm

Aanbod Mercedes-Benz Sprinter W906 op Marktplaats

Op het moment van schrijven staan er meer dan duizend Mercedes-Benz Sprinter W906 te koop op marktplaats.nl. Prijzen beginnen bij een exemplaar met heel veel ervaring nog onder de 2.000 euro en lopen op tot een wel heel erg rijk uitgeruste camper op basis van de Sprinter van meer dan een ton. Voor het totale aanbod van de Mercedes-Benz Sprinter W906 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.