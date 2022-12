Praktische youngtimer cabrio (15K) – Autoblog advies

Wat is de beste praktische Youngtimer cabrio voor 15 mille? Team AB ging het uitzoeken voor je!

Meer dan met alles geldt voor auto’s: je moet juist gaan shoppen wanneer je het niet nodig hebt. Struinen naar onderdelen en upgrades is financieel veel verstandiger dan voor het blok gezet worden wanneer iets vervangen MOET worden. Winterbanden kun je prima in de zomer op de kop tikken. En zo geldt het ook elk jaar met cabriolets. We hebben geen keiharde data om het te onderschrijven, maar wanneer in de lente de eerste zonnestralen door de ruit bij ons redactiekantoor arriveren, zitten wij alweer te kijken naar cabrio’s. Dat doet Ruben ook.

Een cabrio maakt het leven zoveel leuker. Je open het dak en je bent ineens op vakantie. Het nadeel is dat veel cabrio’s vaak erg duur zijn en niet al te praktisch. Dat ondervond autobloglezer Ruben (what’s in a name) ook. Hij is aan het kijken naar een cabrio om op zijn zaak te zetten. Modern en krachtig genoeg om veel kilometers mee te kunnen rijden als daily, maar wel een youngtimer. Daarom gaan we vandaag op zoek naar praktische youngtimer cabrio’s. Vierzitters, zodat je in elk geval mensen mee kunt nemen en youngtimers om te zorgen dat de kosten binnen de perken blijven. Sowieso, als jee een cabrio occasion gaat kopen, check dit advies van Wouter.

De wensen en eisen voor een praktisch youngtimer cabrio kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s: Koop / Lease Koop, op de zaak Budget 10 tot 15 mille Kilometrage Zo’n 20-25 per jaar Brandstofvoorkeur Sowieso benzine Reden aanschaf andere auto Zoek een praktische youngtimer cabrio Gezinssamenstelling 2 volwassenen, 2 kleine kinderen Voorkeursmodellen BMW M3 Cabrio E46 zal wel niet lukken in het budget. No-go Hele oude auto’s (dus niet van voor het millennium zeg maar)

Volkswagen EOS 3.2 VR6

€ 9.225

2007

105.000 km

Kijk, je hoeft natuurlijk niet meteen al je geld op te maken. Je kan ook tweederde uit geven aan een auto en dan 5 mille aan upgrades. Er is namelijk enorm veel voor deze auto te krijgen om ‘m weer ietsje verser te maken. De Eos is geleverd met een range aan motoren, maar de 3.2 is beste keuze. Achteraf gezien is het de meest betrouwbare. Dat niet alleen, het is ook de best klinkende motor voor deze auto. Het interieur is keurig voor elkaar, zeker in Duitsland kun je veel ‘Volkswagen Individual’ uitvoeringen vinden met fraai leer.

Dermate fraai dat je afvraagt waarom je zou moeten opwaarderen naar een duurdere premium Duitser. Qua rijeigenschappen is het geen ‘R32’ (zoals iedereen in de advertentie zet). Je hebt alleen voorwielaandrijving, er is minder carrosseriestijfheid en de Eos is zwaarder dan een Golf R32. Maar als geheel klopt het behoorlijk goed, de Eos V6 laat zich precies plaatsen en is qua stijfheid beter dan iets oudere premium-cabrio’s.

Volvo C70 T5 Summum

€ 12.999

2007

150.000 km

De Volvo C70 Cabriolet is een van de eerste hardtop cabrio’s die écht mooi is. Dat niet alleen, het was ook een grote stap voorwaarts ten opzichte van zijn vrij slappe voorganger. Wel een nadeeltje is dat de basis een C-segment auto is, dus het is ietsje minder ruim dan je zou verwachten. Zeker met de A-stijl die erg ver naar voren loopt. Qua motoren kun je alle kanten uit, zolang het maar de T5 is. In principe is de 2.4i vijfcilinder prima, maar die T5 maakt er een feestje van.

De motor van deze Volvo is eigenlijk te temperamentvol. Het koppel komt er best bruusk in en de voorwielen kunnen het amper verwerken en de automaat heeft ook moeite om het bij te houden. Misschien toch maar een gewone 2.4 doen, dus. In Nederland zijn er veel exemplaren te vinden en is er een grote fanschare. In tegenstelling tot die andere Zweedse cabrio bestaan de dealers nog, altijd handig met onderdelen.

BMW 325i Cabrio (E93)

€ 13.500

2007

150.000 km

Deze is sinds kort ook youngtimer! De BMW 325i Cabriolet is volgens onze hoofdredacteur een model dat je moet hebben van voor de facelift, dus dat komt goed uit. De E93 (de modelcode van deze specifieke auto) heeft in tegenstelling tot zijn concurrenten een metalen klapdak. Dit heeft een paar voordelen. Zo is het windgeruis aan boord een stuk minder en is de temperatuurhuishouding iets beter voor elkaar. Ook is het net eventjes wat lekkerder buiten parkeren. Nadeel: het dak is zwaar, de E93 (de cabrio dus) is zo’n 250 kg zwaarder dan de E92 (da’s de coupé).

De 325i heeft altijd de N53-motor, een 3.0 liter direct ingespoten zes-in-lijn met 218 pk. Je kan ze eenvoudig chippen naar 260 pk wat je eigenlijk wel moet doen. Helaas komt er niet veel koppel bij, wat je eigenlijk beter kunt gebruiken. Om te rijden is de auto niet zo strak als een BMW 3 Serie Coupé, maar het is in dit gezelschap de strakst sturende auto met de meest zijdezacht lopende motor. Een typische BMW dus. Ook lekker, in het budget zijn er een heleboel te vinden.

Saab 9-3 Cabrio 2.8T Aero

€ 14.250

2007

165.000 km

In principe is er maar één goed antwoord voor als je een praktische Youngtimer cabrio zoekt: de Saab Cabrio. Dat is namelijk precies hoe zo’n auto hoort te zijn. Ondanks de Aero-badges en V6 motor is hier niets sportiefs aan. Het zijn geweldige lange-afstandscruisers. Sterker nog, de Saab 9-3 is zo wars van sportiviteit dat je misschien beter een 2.0t kunt kiezen met de meest gunstige kilometerstand, maar ja, dan valt er minder af te schrijven qua verbruik.

Opmerkelijk, de Saabjes beginnen hun waarde vast te houden, zeker de auto’s met relatief weinig kilometers. De prijzen kunnen nog wat uit elkaar liggen, dus of de eigenaren deze prijsstijgingen willen zien of dat de markt dit zegt, weten we niet zeker. Wel weten we dat er geen Saabs meer zijn, maar er zijn nog wel intellectuelen die absoluut niet in een Duitser willen rijden. Dus uiteindelijk zullen al deze Saabjes verkocht worden.

Mercedes-Benz CLK500 Cabriolet Avantgarde (A209)

€ 14.000

2003

180.000 km

Deze Mercedes-Benz was nieuw enorm duur. En dan bedoelen we écht heel erg duur. Meer dan 100.000 euro in 2003! Nu kun je ‘m als praktische Youngtimer cabrio rijden voor een fractie van dat bedrag. Het vermogen van 306 pk is niet eens zo indrukwekkend, maar wel het gemak waarmee de motor constant oppakt. Het is bijna een diesel, maar dan met een fraaie geluid en directe respons op het rechterpedaal. Ondanks de reputatie van andere Duitse achtcilinders zijn deze M113-motoren bijkans onverwoestbaar.

Wel even een dingetje om rekening mee te houden: sportief wordt deze auto niet snel. Dus probeer een Elegance te vinden met zo weinig mogelijk eigenaren en zoveel mogelijk originele onderdelen. Geen BLACK SERIES UITGEVOERD exemplaar met bodykit, dus. En ja, die kun je ook vinden.

Ford Mustang GT Convertible (S-197)

€ 16.000

2005

103.000 mi

Aanvankelijk wilden we keihard zeggen: YOLO! Maar is dat wel zo? In principe valt het eigenlijk namelijk best mee. Mustangs kennen wel degelijk hun problemen, maar het is niet zo dramatisch als bij een complexe Duitse auto. Het interieur lijkt daar helaas ook niet op, ondanks dat de styling best aardig is, is het materiaalgebruik van de Ford van een compleet andere planeet. Slechter dan een Koreaanse budget-auto uit de jaren ’90 en dan overdrijven we niet. Maar dat maakt niet uit, deze auto koop je maar voor een paar dingen.

Ten eerste: dat uiterlijk! Een Ford Mustang ziet er bovengemiddeld cool uit. Ten tweede: die motor! Die 4.6 liter Modular V8 geeft de auto een extra en noodzakelijke dimensie. Nadeel is dat er maar weinig achtcilinders in het budget staan en een aantal zescilinders. Die zescilinders zijn op zich niet eens zó slecht, maar dan ontbreekt er een dimensie en heb je alleen dat uiterlijk om blij mee te zijn.

YOLO: Audi S4 Cabriolet

€ 14.995

2006

185.000 km

Je kan natuurlijk ook full-yolo gaan met een praktische Youngtimer cabrio. Een van de tofste auto’s is ook een van de meest beruchte. Het grote probleem van deze Audi is namelijk die enorme 4.2 V8. Als je de ketting moet vervangen (niet vreemd bij deze leeftijd) dan moet het hele blok eruit. Gelukkig stonden er ook exemplaren waarbij het onlangs al gedaan is. Verder is het namelijk een machtige auto. Die V8 is goed voor 344 pk en 420 Nm en staat garant voor een heerlijk vol en rijk V8-geluid zonder dat het ordinair wordt.

Daarover gesproken, de styling van de Audi S4 is enorm tijdloos, zeker als je kiest voor het pre-facelift model. Natuurlijk, de 4.2 lust een enorme slok en het is geen lichte auto, maar die kosten kun je dus allemaal op de zaak zetten. Dus eigenlijk is deze vierzits youngtimer cabrio een heel erg verstandige keuze. Nadeeltje, voor 15 mille zit je wel aan de onderkant van het spectrum.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!