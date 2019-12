Lezersvraag: welke auto wil je een keer gehad hebben?

Of dat nu over twee jaar of over 10 jaar is.

Misschien rij je nu wel in een doodsaaie Toyota Starlet, misschien heb je al je bereikbare droomauto op de oprit staan. Feit is dat er in ons brein altijd wel een auto speelt die we gehad willen hebben. Wanneer dat is gebeurd dan is kan er vast wel een tweede verzonnen worden. Tijd spenderen op occasion sites op zoek naar (bereikbare) dromen: elke petrolhead is er wel schuldig aan.

Met de kerstperiode in aantocht heb je misschien één, twee of meerdere vrije dagen. Dikke kans dat je dan JUIST een occasion site bezoekt. In deze lezersvraag leggen we dan ook op de focus op een bereikbare auto. Welke auto wil je echt nog een keer gehad hebben?

Alle klimaattoestanden laten we hierbij in het midden en gaan we er vanuit dat je over 10 jaar nog wel een occasion met plofmotor mag rijden. Als je nu bezig bent met een drukke studie komt die ene auto er niet van, maar wellicht wel op een later moment. Of misschien ben je nu juist keihard aan het werk om op de korte termijn die ene auto aan te schaffen. Laat hieronder in de comments weten welke auto je een keer gehad MOET hebben voordat het einde is gekomen.