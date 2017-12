Koop deze Urus-goodies bij Lamborghini ‘R Us*

Een man in een Urus-jas fluisterde ons in dat je met een paar Urus-bordeelsluipers geruisloos elke club binnenglipt.

Nadat Lamborghini haar volume-knaller introduceerde wisten we het allemaal al: een setje bijpassende koffers, schaalmodellen en andere bijpassende goodies voor de auto kunnen nooit lang op zich laten wachten. Immers zijn dergelijke snuisterijen een ontiegelijk lucratieve aangelegenheid voor een merk als Lambo.

En jawel! Een dikke week na de officiële onthulling van de SUV is het dan zo ver. Je kan nu bij de Ad Personam divisie terecht voor mooie producten van Enzo Bonafè, Hettabretz en Tecknomonster.

Enzo Bonafè heeft speciaal voor de Urus een paar sloefers moccasins gemaakt, met de hand. De schoenen zijn uiterst comfortabel en je kan er het gaspedaal van de Urus mee naar het schutbord trappen. Kopers kunnen kiezen uit drie verschillende kleuren. Noice.

Mijn favoriet is echter de Urus-jas van Hettabretz. Deze suede beauty is voorzien van een hexagon patroon op de schouders en de flanken. Aan de binnenkant is er een Italiaans vlaggetje op geborduurd in de vorm van een Urus-achterlicht. Van de op maat gemaakte jas worden er maar dertig stuks gemaakt. Tasty.

De derde highlight uit de collectie is wat mij betreft de lowlight. Maar dat is smaak gebonden. Tecknomonster heeft een setje carbon koffers gemaakt dat perfect past in de bagageruimte van de Urus. Champagneflessen van carbon, speakers van carbon, WC’s van carbon, alles moet tegenwoordig van carbon zijn. Ik word er een beetje moe van. Meh.

Wat vind jij van dit soort bijverkoop bij auto’s? Lekker over laten aan Aziaten, of zie je sommige dingen stiekem wel zitten?

*Bij Lamborghini’s Ad Personam divisie in Sant’Agata Bolognese