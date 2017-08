Koop deze versnellingsbak voor 500.000 Euro

Geen slechte deal toch?

Velen zien de Ferrari 550/575 als de laatste traditionele V12-Ferrari die je kon kopen met een handbak, maar ook op opvolger 599 GTB behoorde de hanbak nog tot de mogelijkheden. Vrijwel niemand koos er echter voor, want van alle 599 GTB’s hebben er naar verluidt slechts 29 een derde pedaal. Het precieze aantal kennen we niet, maar de nolifers van het forum Ferrari Chat hebben er in ieder geval 21 geïdentificeerd.

Klanten die destijds de de geïnspireerde beslissing namen zelf te willen schakelen zijn nu spekkoper: hun auto’s zijn inmiddels zo’n vier à vijf keer zoveel waard als exemplaren met de ‘F1-bak’. Eerder al bespraken we bijvoorbeeld een zwarte 599 GTB met handbak die geveild werd voor 650.000 Euro.

Nu heb je de volgende kans om V12-power via je pols door de ‘gated shifter’ te manoeuvreren. Op Ebay staat namelijk deze rode 599 GTB te koop, voor een koop-‘m-nu-prijs van 659.500 Dollar. Dat is zo’n half miljoen meer dan een gewone 599 GTB momenteel doet. Kopen, of vind je dat een te hoge prijs om te betalen voor misschien wel het mooiste klik-klak geluid ter wereld?